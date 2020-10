Gothaer Land: Rennsteig ist Wanderweg und Grenze zugleich

Der Rennsteig ist ein etwa 170 Kilometer langer Kamm- und historischer Grenzweg im Thüringer Wald. Er gilt als ältester und meist begangener Wanderweg Deutschlands – beginnend im Eisenacher Ortsteil Hörschel an der Werra und endend in Blankenstein an der Saale. Sein Wegzeichen ist ein weißes R.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Rennsteig als „Rynnestig“ anno 1330. Strittig ist die Deutung des Namens: in der Jägersprache „Rain“ im Sinne von Grenze und im Althochdeutschen „renniweg“ als befahrbare Heeresstraße oder schmaler Lauf- und Reitweg. Schon im Mittelalter galt der Rennsteig als Grenze zwischen verschiedenen thüringischen Staaten. Uralte Grenzsteine zeugen noch davon.

Dieser Stein markiert die Grenze zwischen dem Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha und dem südlichen Königreich Preußen (Schmalkalden). Foto: Heiko Stasjulevics

Auch spätere Landesteilungen schlugen sich in den Grenzsteinen nieder. Bis heute bildet der hiesige Rennsteig die Grenze zwischen den Landkreisen Gotha und Schmalkalden. Am deutlichsten zeigt sich das am Heuberghaus. Die Gaststätte gehört zur Gemarkung Friedrichroda im Landkreis Gotha, während die Ferienhäuser auf der anderen Straßenseite zum Landkreis Schmalkalden gehören.

Entlang des Rennsteigs stehen rund 1300 historische Grenzsteine, denn seit dem 16. Jahrhundert ist der Rennsteig, der damals schon zu großen Teilen ein Grenzweg war, mit den entsprechenden politischen Hoheitszeichen markiert. Besonders bemerkenswert sind die 13 Dreiherrensteine. Dort trafen die Grenzen dreier feudaler Länder aufeinander. Die erhaltenen Grenzsteine aller Größen und Formen stammen überwiegend aus dem 18. Jahrhundert.

Auf einer Länge von nur rund einem Kilometer verläuft der Rennsteig am Jagdberg auf rein Gothaischem Gebiet. In der Gegend der Ruhlaer Skihütte kommt er in den Kreis, führt über den Inselsberg und verlässt Kreis Gotha wieder beim Gustav-Freytag-Stein in Richtung Grenzadler, erklärt der Gothaer Kartograph Klemens Richert. Alle übrigen Strecken im Landkreisgebiet gelten als Grenzweg.

Der Thüringer Wald galt immer als Hindernis im Nord-Südverkehr. Schon in frühester Zeit hatten Reisende und Händler mit Schwierigkeiten bei der Waldüberquerung zu kämpfen. Ohrdruf und Crawinkel waren wichtige Sammelpunkte und Rast-Stationen für Kärrner, also Fuhrleute, Kaufleute und sonstiges fahrendes Volk, welche unter Geleitschutz mit einer Tagesreise über den Wald zu kommen versuchten.

Als wichtigster Pass galt jahrhundertelang jener über Ohrdruf nach Oberhof. Dementsprechend entwickelte sich das Ohrdrufer Gebiet frühzeitig zu einem Verkehrsmittelpunkt. So lässt sich die sehr frühe Besiedelung anhand von archäologischen Funden nachweisen. Selbst Bonifatius, der Missionar der Deutschen, soll im 8. Jahrhundert in Ohrdruf „vor dem Walde“ gewirkt haben. Seit dem Mittelalter wurde der Pass Ohrdruf-Oberhof immer bedeutender, auch als Heeresstraße. Davon kündet die alte Burganlage über dem Ohragrund, die Ruine der Kävernburg bei Luisenthal.

Ein weiterer Übergang war die so genannte „Meinoldstraße“, eine Höhenstraße über das Steigerhaus, die schon im 12. Jahrhundert Erwähnung fand. Später nannte man sie „Gräfenhainer Straße“. Auf der Höhe traf die Straße von Dietharz auf die Steigerstraße, die dann auf die „Suhler-Oberhöffer Landtestraße“ stießt, um im Weiteren ins „Hessische“ zu führen. Daher kommt auch die Bezeichnung „Hessenweg“. Das Schmalkaldische Land gehörte in jenen Zeiten zur Landgrafschaft Hessen, später zu Preußen. Über diesen Weg wurden einst auch viele Holzkohlenfuhren aus dem Gräfenhainer Forst nach Steinbach und Schmalkalden geleitet, um die dortigen Schmieden, Hammer- und Schmelzwerke mit Heizmaterial zu versorgen.

Ohrdrufer und Gräfenhainer sind aber auch über die Höhe des Nesselberges oberhalb von Tambach gelangt, um dort den Rennsteig zu queren, so der Tambacher Forstmeister Felix Hering (1874-1942). So, wie sich die Passstraßen heute darstellen, waren sie bei Weitem nicht. Oft waren es nur Hohlwege, die im Winter oder bei Starkregen „geplankt“ werden mussten, also mit Holz und Reisig ausgelegt wurden. Dann gab es noch die so genannten „Ausspannen“, wo die Kärrner ihre Pferde wechseln konnten oder Vorspannpferde bekamen. Mancher Waldbauer verdiente sich hierbei etwas Geld hinzu, indem er seine Ochsen zum Vorspann anbot.

Hering berichtet auch von auffälligen Gestalten, die als „Freischützen“ der Wilderei frönten, und nach denen die herzogliche Forstverwaltung fahndete. Auch hessische Nagelschmiede und Kleineisenarbeiter zogen mit ihren kalbfellbezogenen Tornistern über die Grenze ins Gothaische, um ihre Nägel feil zu bieten und „Hessische“ Hausfrauen kamen ins Gothaer Land, um billig Lebensmittel einzukaufen.

Als Gothaische Passstraßen über den Rennsteig gelten heute noch die Straßen von Tabarz über den Kleinen Inselsberg nach Brotterode, von Friedrichroda über den Heuberg nach Kleinschmalkalden, von Tambach-Dietharz über den Nesselberg nach Schnellbach und von Winterstein nach Schweina und Bad Liebenstein.