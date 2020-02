Dicht umlagert: Christine Mahr vom Kur- und Tourismusamt Friedrichroda und Annett Fuchs vom Berghotel Friedrichroda haben zur Reisemesse in Leipzig viele Fragen zur Inselsbergregion zu beantworten und rühren die Werbetrommel für die Region.

Leipzig/Friedrichroda. Friedrichroda, Finsterbergen und Bad Tabarz werben mit dem Tourismusverband des Landkreises Gotha auf der Reisemesse in Leipzig.

Gothaer Land wird in Leipzig vorgestellt

Die „3 mit Prädikat“ – Friedrichroda, Finsterbergen, Bad Tabarz – rühren derzeit in Leipzig auf dem Reisemarkt in den Promenaden des Hauptbahnhofs die Werbetrommel für die Region. Am 7. und 8. Februar sind Tourismusverbände aus ganz Deutschland sowie Reisebüros und Hotels vertreten. Die „3 mit Prädikat“ sind gemeinsam mit dem Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land präsent.

Schon in den ersten Stunden sei ein immenser Besucherandrang zu verzeichnen gewesen, berichtet Friedrichrodas Kurchef Hagen Schierz. „Die Sachsen waren und sind für uns schon immer die treuesten Gäste außerhalb Thüringens. Deshalb ist die Entscheidung richtig, dass wir in Leipzig in der Saison zweimal präsent sind“, begründet er den Einsatz.

Die Nachfrage nach der Wanderregion Inselsberg, dem Rennsteig, Wellnessangeboten, aber auch nach Campingangeboten sei wieder sehr groß, was sich auch darin widerspiegelt, dass der Katalog „3 mit Prädikat“ bereits am ersten Tag mehrere hundert Mal mitgenommen wurde. Auch die kostenlose Nutzung des ÖPNV in der Inselsbergregion sei für viele Interessierte ein wichtiges Thema.