Gothaer Landkreis feiert 100-jähriges Bestehen mit Broschüre

Kreis Gotha. Zu Beginn der Veranstaltungssaison hat der Landkreis eine Broschüre zu seinem 100-jährigen Jubiläum herausgebracht.

Der Gothaer Landkreis feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „100 Jahre - 100 Feste“ hat die Kreisverwaltung jetzt eine Broschüre herausgebracht, die die kulturelle Vielfalt der Region vorstellt.

Die Broschüre erscheint in einer Auflage von 5000 Exemplaren und ist in den Tourist-Informationen, beim Tourismusverband Thüringer Wald-Gothaer Land und an der Infothek im Landratsamt kostenlos erhältlich. Zahlreiche Sponsoren haben die Kreisbehörde bei der Herausgabe der Broschüre unterstützt.