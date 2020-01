Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Mehrgenerationenhaus öffnet wieder

Nach dem Einbruchdiebstahl, der am 2. Januar im Gothaer Mehrgenerationenhaus entdeckt wurde öffnet die Einrichtung am Montag wieder. Die Polizei sucht weiter Zeugen der Tat, die sich laut ihrem Bericht zwischen Montag, 30. Januar, 17 Uhr, und Neujahr, 19 Uhr, ereignet hat. Die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe sowie einen Beamer, der auf 400 Euro geschätzt wurde.

Zudem entstand großer Sachschaden, als die Unbekannten zunächst eine Kellertür aus Richtung Hauptmarkt aufbrachen. Weil die Einbrecher von dort aus jedoch nicht weiter in das Gebäude eindringen konnten, hebelten sie ein Fenster aus Richtung Siebleber Straße auf, berichtet die Polizei. Im Erdgeschoss angelangt, wurden drei Innentüren aufgebrochen. Kisten und Schubladen hatten die Täten schließlich durchwühlt.