Gothaer Musiker studieren Europeade-Programm ein

Gotha. Das Fanfaren- und Showorchester Gotha absolvierte wieder ein Probenlager, um sein Showprogramm für die Europeade einzustudieren.

Nach drei Jahren Zwangspause fuhren die Musiker des Gothaer Fanfaren- und Showorchesters endlich wieder ins Probenlager. In der Jugendherberge Tambach-Dietharz, das als Leistungs- und Trainingszentrum für Orchester und Musikzüge bekannt ist, wurden die drei Tage intensiv für die Musik genutzt.

„Musik kann nur wirksam werden, wenn sie aufgeführt wird. Unsere Intention ist das verstärkte Engagement bei der Musikvermittlung an Schüler und Jugendliche in allen Bereichen der musikinteressierten Gesellschaft, verbunden mit dem Ziel, die Zahl der Vereinsmitglieder zu steigern“, sagt Peter Sobieraj, Leiter des Fanfaren- und Showorchesters. Sobiraj: „Kultur ist eine Frage der Realisierung, also der Kunst, sie zu ermöglichen.“

Neben unzähligen Satzproben wurde auch ein Showprogramm für die Europeade in Gotha einstudiert und das Konzert in der Orangerie am 18. Juni vorbereitet. Natürlich stand für den Nachwuchs nicht nur Musizieren auf dem Programm, sondern es gab auch viel Zeit zum Spielen und Reden.

Nachwuchs spielt für den Verein eine große Rolle, daher sei es schön gewesen, dass viele „Neue“ mit dabei waren, so Vereinsvorsitzende Kristina Wagner.