Gotha. Sie engagieren sich in Faschingsvereinen in Gotha, Siebleben, Boilstädt und Uelleben.

Gothaer Narrenorden geht an vier Frauen

Auch dieses Jahr hat Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) den von ihm 2007 gestifteten Narrenorden an verdienstvolle Karnevalisten, die zur Förderung dieses Brauchtums in Gotha beitragen, ausgezeichnet. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Geehrt wurden in dieser Saison Sophia Lutz, Evelyn Marquardt, Angela Steinbrück und Lea Marie Weisheit.

Sophia Lutz ist ein treu verbundenes Mitglied des Cacubagosi in Siebleben. Sie engagiert sich in verschiedenen Ballettgruppen, betreut und choreographiert die Jüngsten, die Hüpferlinge, mit denen sie fantasievoll „Peter Pan und die verlorenen Kinder“ in Szene gesetzt hat. In dieser Saison betreut sie zusätzlich die Tanzgruppe The Disturbed.

Wertvolle Stützen der Faschingsvereine

Evelyn Marquardt leitet die Prinzengarde und die Showtanzgruppe Martinis in der Gothaer Karnevalsgemeinschaft. Sie kümmere sich darum, dass immer wieder neue Tänzer für die Garde gewonnen werden. Sie selbst hat ihre karnevalistische Laufbahn in der Prinzengarde gestartet. Als Evelyn III. an der Seite von Prinz Robert I. war sie Prinzessin in der 44. Saison 2012/2013. Ihren Ehemann Robert hat sie beim Fasching lieben gelernt und beide sind gemeinsam mit ihren Kindern gerade in der zweiten Stufe der Grundausbildung zum karnevalistischen Nachwuchs.

Seit der Jugendzeit ist Angela Steinbrück im Uelleber Faschings-Club aktiv, begonnen hatte sie dort in der Prinzengarde. Sie war immer da, wenn der Verein gerufen hat, und ihr war und ist keine Aufgabe zu viel gewesen. Seit vielen Jahren ist sie eine feste Größe bei ihrer Faschingsgruppe Hexen.

Lea Marie Weisheit gehört seit vielen Jahren zur Kulturgemeinschaft Boilstädt. Ihre Liebe gilt dem Tanz. Als Tanzmariechen, Tänzerin im gemischten Ballett oder als Trainerin der Kindertanzgruppe ist sie aktiv. Lea Marie muss nie lange um etwas gebeten werden. Sie organisiert, hilft, betreut, choreographiert und ist eine wichtige Stütze im Verein.