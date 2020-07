Die Ulme an der Ecke von Lutherstraße und Pfortenwallgasse ist rund 150 Jahre alt.

Gotha. Die Arbeiten des Gartenamts sorgen für Behinderungen in der Gothaer Innenstadt.

Gothaer Naturdenkmal wird gefällt

Wie die Stadtverwaltung Gotha bereits angekündigt hatte, soll die 150 Jahre alte Ulme in der Lutherstraße in Gotha gefällt werden. Am Mittwoch, 22. Juli, soll dafür die Lutherstraße zwischen Gartenstraße und Einmündung Pfortenwallgasse im Zeitraum von 7 bis 12 Uhr voll gesperrt werden.

Auch die Einmündung Pfortenwallgasse könnte kurzzeitig nicht befahrbar sein. Eine Zufahrt zur Gartenstraße soll über Gerbergasse und den Verbindungsweg Gerbergasse/Gartenstraße gewährleistet werden. Fahrzeughalter sollten sich auf Einschränkungen im ruhenden Verkehr auf der westlichen Seite der Lutherstraße einstellen.

Die zu Teilen schon abgestorbene Ulme befinde sich in der Resignationsphase und eine Wiederbelebung sei nicht zu erwarten, hieß es aus dem Rathaus.