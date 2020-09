Gothaer Orgelandachten gehen in die letzte Runde

In den kommenden drei Wochen erklingen jeweils Mittwoch um 18 Uhr die letzten Gothaer Orgelandachten in der Margarethenkirche dieses Corona-Sommers. Am 9. September wirken mit den Kantoren Uthmar Scheidig und Jens Goldhardt gleich zwei Organisten mit. Italienische Sonaten für zwei Orgeln verbinden die Truhenorgel im Altarraum und die Schuke-Orgel auf der Orgelempore miteinander. Scheidig, Amtsvorgänger von Goldhardt an St. Margarethen, sagt, dass es voraussichtlich sein letzter öffentlicher Auftritt ist. Am 16. September begleitet die große Orgel zwei Hörner, gespielt von Matthias Standke und Michael Horn von der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach bei Barockmusik von Händel, Telemann und Franceschini. Unter dem Thema „Von Venedig nach Wien“ gibt es am 23. September den Abschluss mit Werken für Orgel und Streicher von Antonio Caldara, Georg Reutter und Joseph Haydn. Es musiziert das Ensemble „ThüringenBarock“. Der Eintritt an den drei Abenden ist frei.