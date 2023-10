Gothaer Politiker tauschen Rollen

Kreis Gotha. Der Gothaer Landrat und sein zweiter Kreisbeigeordneter tauchen einen Tag lang in einen besonderen Beruf ein.

Ihre Amtsgeschäfte tauschen Landrat Onno Eckert (SPD) und Kreisbeigeordneter Thomas Fröhlich (CDU) am 16. und 17. Oktober gegen einen Arbeitstag im Bodelschwingh-Hof in Mechterstädt ein. Die beiden Amtsinhaber beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Schichtwechsel“, an der die Diakonie Gotha teilnimmt. Eckert und Fröhlich wollen an diesen beiden Tagen mit behinderten Menschen in den Werkstätten arbeiten, das teilt Andy Cramer, Bereichsleiter beim Mechterstädter Bodelschwingh-Hof mit.

Demnach wird Kreisbeigeordneter Thomas Fröhlich am Montag, 16. Oktober, in der Werkstatt in der Gothaer Südstraße erwartet. Landrat Eckert zieht es am Dienstag, 17. Oktober, nach Mechterstädt.