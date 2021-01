Gothaer Polizei erwischt Fahrraddieb

Die Polizei schnappte am Samstagnachmittag in Gotha einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Die Beamten wurden 15.40 über einen Fahrraddiebstahl aus einem Fahrradkeller in der August-Creutzburg-Straße informiert. Sie stellten vor Ort einen 37-jährigen Täter, sein Komplize konnte flüchten.

In dem Haus wurde ein 1500 Euro teures Fahrrad entwendet, im Nebenkeller teilweise demontiert und einzelne Bauteile wurden entwendet. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich laut Polizei auf 520 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.