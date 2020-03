Um gemeinsame Radtouren geht es beim nächsten ADFC-Stammtisch in Gotha.

Gotha. Der Stammtisch des ADFC trifft sich am 3. März im Gothaer Mehrgenerationenhaus.

Gothaer Radfahrer bereiten Touren vor

Der nächste Radlerstammtisch der Ortsgruppe Gotha des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) findet am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr im Mehrgenerationshaus Gotha am Hauptmarkt statt, informiert der Verband. Dazu seien alle ADFC-Mitglieder, aber auch weitere interessierte Fahrradfahrer eingeladen. Es gehe um Termine und Touren für das Sommerhalbjahr 2020, den Weltfahrradtag am 3. Juni und die Kampagne „Mehr Platz fürs Rad“.