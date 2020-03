Gotha. Die Sprechstunde des Oberbürgermeisters findet im historischen Rathaus am 2. April statt.

Gothaer Rathaus: Knut Kreuch lädt ein

Die nächste Bürgersprechstunde des Gothaer Oberbürgermeisters Knut Kreuch (SPD) findet am Donnerstag, 2. April, von 13 Uhr bis 18 Uhr im Büro des Oberbürgermeisters im Rathaus am Hauptmarkt statt. Gothaer Bürger und Bürgerinnen, die an diesem Tag mit dem Oberbürgermeister sprechen möchten, seien herzlich eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit. Da keine Anmeldung erfolgt, muss entsprechend der Besucherzahl eine Wartezeit eingeplant werden.