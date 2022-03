Gothaer Regelschule mit neuer Website

Der Neubau der evangelischen Regelschule in Gotha an der Langensalzaer Straße ist bezogen. Jetzt wurde die neue Website online freigeschaltet.

Gotha. Die Evangelische Regelschule in Gotha ist mit neuer Webseite wieder online. 280 Schüler lernen derzeit an der Einrichtung.

Im vergangenen Jahr konnte die evangelische Regelschule in Gotha nach fast zwei Jahren Bauzeit ihr neues Schulgebäude an der Langensalzaer Straße beziehen. Noch ist nicht alles abgeschlossen, so stehen im zweiten Bauabschnitt die Turnhalle, Mensa und das neue Außengelände auf dem Investitionsplan. Kürzlich wurde die neue Schul-Webseite freigeschaltet.

Die Regelschule in Trägerschaft der evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland präsentiert sich jetzt im neuen Design. Fast unbemerkt ist die Webseite online gegangen, denn die aktuelle Situation in der Ukraine hat auch vor der Schulgemeinschaft nicht haltgemacht. Regelmäßig haben die Regelschüler an Friedensgebeten für ihre ukrainische Partnerschule in Tschorniavka teilgenommen und Unterstützung organisiert. Gegenwärtig lernen an der Einrichtung 280 Schüler.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Webseite soll Schülern wie auch Eltern wichtige Informationen über die Evangelische Regelschule bieten, erklärt Schulleiterin Sandra Diersch. In den letzten Tagen haben Anika Köhler, stellvertretende Schulleiterin, und der Lehrer Ronny Geerken das neue CMS-Schulsystem bestückt. Neben aktuellen Berichten aus dem Schulalltag finden Nutzer Informationen über Schulpraktika, Schulkalender und Anmeldeverfahren.