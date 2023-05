Gothaer Schüler formulieren als Übung Fake News

Nele (rechts vorn) zeigt das Bild, zu dem sie und ihre Mitschülerinnen (von links) Evi, Nele, Greta, Johanna, Zoe und Julienne aus der Klasse 6/1 als Übung eine Falschnachricht und ein Schlagwort formulieren sollten. Ihre Schule, das Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha-Siebleben, beteiligt sich an der Aktionswoche gegen Fake News der Landesmedienanstalt Thüringen.

Gotha. Klasse 6/1 des Gothaer Gustav-Freytag-Gymnasiums lernt durch eigene Erfahrung, wie eine Falschmeldung funktioniert.

Eine Frau mit weit aufgerissenem Mund, ein verwüsteter Laden, ein kleiner Hund, die Darstellung eines Coronavirus – zu diesen vier Motiven versuchen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6/1 des Gustav-Freytag-Gymnasiums in Gotha-Siebleben am Donnerstag in kleinen Gruppen jeweils Fake News (Falschmeldung) und Hashtags (Schlagwort) zu formulieren.

Sie können dabei zuvor Gelerntes anwenden: Die Überschrift sollte reißerisch und mit aufgeregter Sprache, zum Beispiel mit vielen Ausrufezeichen, formuliert sein. Es sollten Gefühle geweckt, Suggestivfragen gestellt, Ängste erzeugt und ein akteller Bezug hergestellt werden. Das gelingt den Schülerinnen und Schülern bereits gut. Dazu gehört beim Virusbild die Formulierung „Es werden Milliarden von Menschen sterben!“ oder beim Ladenfoto „Drogenjunkies verwüsten Euroshop in Gotha!“.

In der Diskussion finden die Sechstklässler weitere mögliche Überschriften und Hashtags und machen dabei die Erfahrung, welche der Falschmeldungen sie wirklich ansprechen würden. Diese Übung ist Teil eines Projektes, mit dem sich die Klasse unter der Leitung von Saskia Gräfenhan an den Thüringer Aktionstagen gegen Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien beteiligt.

Journalistinnen erklärenihren Beruf und ihre Arbeit

Die Mädchen und Jungen bekamen deshalb Besuch von zwei Journalistinnen aus der Lokalredaktion Gotha dieser Zeitung und erfuhren so aus erster Hand, welche Aufgaben Journalisten haben, wie man wahre Nachrichten von Fake News unterscheiden kann und welche Informationen für eine verlässliche Nachricht nötig sind.

Medien und Bildungsinstitutionen haben sich dieses Jahr unter dem Motto „Wir sind das Original“ zum thüringenweiten Bündnis gegen Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien vereint. Sie realisieren vom 2. bis zum 5. Mai unter Leitung der Landesmedienanstalt anlässlich des Internationalen Tages der Pressefreiheit und in Kooperation mit der Initiative „Journalismus macht Schule“ zahlreiche Aktionen.

Bei Schulbesuchen informieren Journalistinnen und Journalisten von regionalen und überregionalen Medien sowie medienpädagogische Fachkräfte in Workshops über ihren Arbeitsalltag, tägliche Herausforderungen, aber auch über Anfeindungen, und sie beantworten die Fragen der jungen Generation.