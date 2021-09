Gothaer Seniorenresidenz bietet Online-Vortrag zu Gefäßerkrankungen

Die Alloheim Seniorenresidenz Turmhotel am Gothaer Luftschiffhafen veranstaltet am Donnerstag, 9. September, einen Online-Vortrag über Gefäßerkrankungen. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Gotha. Welche Ursachen haben Gefäßerkrankungen? In einem Online-Vortrag erklärt der Chirurg Payman Majd Warnzeichen und Therapien.

Erkrankungen an den Gefäßen stehen im Mittelpunkt eines Online-Vortrages, den die Alloheim Seniorenresidenz Turmhotel Gotha am Donnerstag, 9. September, veranstaltet. Ab 19 Uhr will Payman Majd, Leiter der Gefäßchirurgie des Evangelischen Krankenhauses in Bergisch Gladbach, über Warnzeichen, Therapien und Vorsorgemöglichkeiten sprechen.

Majd, der in Kooperation mit der Kölner Uniklinik und den Alloheim Seniorenresidenzen herausfand, dass bei rund 21 Prozent der über 60-Jährigen arterielle Gefäßerkrankungen unentdeckt bleiben, hatte bei 1500 Bewohnern von Pflegeheimen Druckpunkt-Messungen an Armen und Beinen durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass durch die gemessenen Werte schnell eine beginnende Erkrankung erkannt werden kann.

In verständlicher Form will der Gefäßchirurg interessierten Bürgern aus der Region erläutern, welche erste Anzeichen auf eine Gefäßverkalkung hindeuten können. Dabei zeigt er unterschiedliche Beispiele auf, denn die Ursachen für eine Erkrankung können vielfältig sein. Im Anschluss können Fragen über Chat gestellt werden.

Anmeldung im Internet unter: www.alloheim.de/veranstaltung-majd