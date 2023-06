Beim Stadtradeln geht es darum, so viel wie möglich Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. (Archiv)

Gothaer Sparkasse will besser als im Vorjahr sein

Gotha. Das Unternehmen beteiligt sich am Stadtradeln. Aktionstag am Sonntag geplant.

An der Aktion „Stadtradeln“ vom Klima-Bündnis in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Gotha vom 1. bis zum 21. Juni beteiligt sich auch die Kreissparkasse Gotha, wie es in einer Mitteilung heißt. Insgesamt 32 Mitarbeiter der Sparkasse haben sich dazu angemeldet und wollen zusammen möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen.

Im vergangenen Jahr konnte das Team der Kreissparkasse den dritten Platz bei den Unternehmen mit insgesamt 3112 gefahrenen Kilometern belegen. „Wir wollen das Ergebnis des letzten Jahres toppen. Ich freue mich, dass sich so viele Kollegen angemeldet haben. Bewusst auf das Auto verzichten und mit dem Fahrrad fahren, das tut der Umwelt und der Gesundheit gut. Deswegen beteiligen wir uns bewusst an dieser Aktion“, sagte Jörg Krieglstein, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Gotha, der gleichzeitig das Team der Kreissparkasse Gotha beim Stadtradeln anführt.

Kilometer können auf dem Arbeitsweg und in der Freizeit gesammelt werden

Die Mitarbeiter können die mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer sowohl auf dem Arbeitsweg als auch in der Freizeit absolvieren. Eine gemeinsame Aktion der Kreissparkasse Gotha findet am Sonntag, 11. Juni, statt. An diesem Tag geht es für einige Freiwillige mit dem Zug nach Mühlhausen und von dort über einen Teil des Unstrut-Radweges über Bad Langensalza zurück nach Gotha.

„Wir wollen nicht nur Einzeln möglichst viele Kilometer fahren, sondern auch ein gemeinsames Erlebnis schaffen. Der Unstrut-Radweg bietet dazu eine schöne Gelegenheit“, berichtet Jörg Krieglstein. 100.000 per Rad zurückgelegte Kilometer sind das Ziel des Landkreises Gotha beim Stadtradeln in diesem Jahr.