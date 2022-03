Gothaer Spenden für die Ukraine

Gotha. Medikamente, Verbandsmaterialien und Winterjacken haben die Goethe-Apotheke und das Kaufhaus Moses in Gotha für die Ukraine gesammelt.

Medikamente und Verbandsmaterialien im Wert von 3000 Euro haben die Goethe-Apotheke und das Kaufhaus Moses in Gotha gesammelt. Diese sollen an drei Aktive der Ukrainehilfe übergeben werden. Zum einen an einen ukrainischen Mitarbeiter der Firma Gerüstbau Schneider in Gotha, der für seine Landsleute sammelt, und an die evangelische Grundschule in Bad Langensalza.

Zudem gehen Spenden an das Quality-Hotel. Dort arbeiten zwei ukrainische Köche, die ihr Land unterstützen wollen. Das Kaufhaus Moses stellt zudem 30 Winterjacken zur Verfügung.