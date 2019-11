Gothaer spenden weiter für neues Stadtgrün

Die Gothaer Bergallee wird ihrem Namen gerecht. Die Straße, auf der vor allem Kinder und Jugendliche auf dem Weg zum Gymnasium Ernestinum täglich unterwegs sind, säumen Bäume. Seit Mittwoch steht dort auch eine Stadtlinde, gepflanzt von Unterstützern der Aktion „Bäume für Gotha“. Mehr als 13.400 Euro an Spenden sind bereits beim Garten-, Park- und Friedhofsamt, dem Initiator des Projekts, eingegangen.

Linde, Spitzahorn, Rosskastanie – von diesen Baumarten erwartet sich die Stadtverwaltung viel Durchhaltevermögen. Denn der Standort an einer vielbefahrenen Straße bringt einige Herausforderungen mit sich. Am Einfluss von Abgasen und Streusalz gehen viele Baumarten zugrunde. Auch die langanhaltende Hitze setzt ihnen zu. Trotzdem sollen die Parks nicht Gothas einzige grüne Lunge sein, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der sich bei der Baumpflanzung bei Spendern und Organisatoren bedankte. Große wie kleine Beiträge zu der Aktion seien willkommen.

Spender finanzieren Pflege für drei Jahre

24 Spender hatten sich bis Mittwoch bereits beteiligt, 20 Wochen nach Start der Aktion. Und das Spendenvolumen wachse weiter, heißt es. Insgesamt 64 Standorte im gesamten Stadtgebiet Gothas hat das Gartenbauamt für neue Bäume ausgewählt. 14 Bäume konnten schon durch Spenden finanziert werden. Rund 1000 Euro werden für die Anschaffung, die Pflanzung sowie die dreijährige Pflege der Bäume berechnet. Die ersten sieben werden noch in diesem Jahr gepflanzt, die andere Hälfte soll im Frühjahr unter die Erde kommen. Die Stadtlinde in der Bergallee pflanzte Dirk Schwarz vom Gothaer IT-Unternehmen Systemtec, das für den Baum gespendet hatte.

Auch Verkehrssicherungsgründe gibt die Stadtverwaltung als Grund dafür an, dass zuletzt viele Bäume im Stadtgebiet gefällt werden mussten. Weil der Stadt das Geld für die Nachpflanzungen fehlt, setzt sie auf bürgerschaftliches Engagement. Wo noch Bäume fehlen und wo die Spenden schon umgesetzt werden konnten, wird auf einer Internetseite gezeigt. So soll etwa bald eine Sommerlinde in der Florschützstraße wachsen und für einen Blutahorn in der Sonneborner Straße ist das Spendenziel fast erreicht. Vogel- und Mehlbeerensträucher sollen in der Hermann-Haack-Straße gepflanzt werden.

Aktuelle Informationen zu dem Projekt gibt es unter www.gotha.de/leben-in-gotha/buergerengagement-ehrenamt-projekte/