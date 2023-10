Macher des Rennsteigliedes gibt im Thüringer Wald einen aus

Herbert Roth in Suhl. Der Musiker, der 1983 starb, komponierte unter anderem das Rennsteiglied, das als heimliche Hymne von Thüringen gilt. Es wird noch heute gern in geselligen Runden und auf Wanderungen geträllert.

Gotha. Gothas ehemaliger Stadtschreiber erinnert sich zum 40. Todestag an ein Treffen mit Herbert Roth. Wie der Musiker einen DDR-Fernsehbeitrag rettete.

Am 17. Oktober jährt sich der Tod des bekannten Thüringer Volksmusikers und Komponisten Herbert Roth zum 40. Mal. Reinhard Griebner, ehemaliger Gothaer Stadtschreiber von 2012 und 2016, erinnerte sich an eine Begegnung mit dem Suhler Original vor 45 Jahren. „Als Mitarbeiter der Kulturredaktion des Fernsehens der DDR habe ich 1978 einen Magazinbeitrag über Herbert Roth produziert. Das Zusammentreffen mit Roth, Vorgespräch in Suhl und Interview im Thüringer Wald, ist mir noch in guter Erinnerung“, blickte der in Berlin lebende Griebner zurück und brachte prompt seine Erinnerungen für seine treue Leserschaft in Gotha zu Papier.

Waldarbeiter in Pause geschickt und Interview gerettet

Einen schöneren Flecken Erde hätte man zu Beginn des Jahres 1978 für das Interview nicht finden können. Schneebeladene Bäume, der Rennsteig im Sonnenlicht, im Hintergrund ein Holzstapel, der das Bild für die Filmaufnahmen komplettierte. Herbert Roth hatte soeben die Ansprechprobe absolviert, als zwei Waldarbeiter mit schwerer Technik anrückten und sich anschickten, das Stapelholz zu verladen. Letztlich war es ihm zu verdanken, dass das malerische Szenenbild dem Fernsehpublikum erhalten blieb. Er schickte die Forstleute zum Schmücke-Wirt, dort sollten sie sich auf seine Rechnung ein Mittagessen anrichten lassen und ihr Waldwerk anschließend fortsetzen.

Die erste Frage, die ich Herbert Roth kurz darauf stellte, lautete: „Sie haben uns dieses Interview zugesagt, obwohl wir im Vorgespräch deutlich gemacht hatten, dass wir nicht zu den Anhängern Ihrer Musik zählen. Warum trotzdem die Zusage?“ Seine Antwort: „Ich habe Ihre Meinung respektiert. Und das ist für mich eine ganz natürliche Erscheinung, dass jeder Mensch einen anderen Geschmack hat. Und so soll’s ja auch sein.“

Reinhard Griebner weilte erstmals 2012 als Kurd-Laßwitz-Stipendiat in Gotha. Foto: Lutz Ebhardt / Archiv

Als mein Freund und Kollege Alfred Roesler und ich sommers zuvor in einer Redaktionssitzung den Vorschlag unterbreiteten, für das Kulturmagazin des DDR-Fernsehens einen Filmbeitrag über Herbert Roth zu produzieren, müssen sich einige Berufsgenossen ernsthaft Sorgen über uns gemacht haben. Üblicherweise kamen in der Sendung Künstler wie die Schriftstellerin Christa Wolf, der Maler Werner Tübke oder der Schauspieler und Regisseur Friedo Solter zu Wort. In den Adlershofer Redaktionsstuben war zudem bekannt, dass wir beide den Kompositionen von John Lennon und Paul McCartney deutlich mehr abgewinnen konnten als den „volkstümlichen Weisen“ des Thüringer Lokalmatadors. Allerdings übertrumpfte dessen Beliebtheit in unserer Wahrnehmung das Renommee aller, die damals in der Branche landesweit unterwegs waren: circa 300 Kompositionen, etwa zwei Millionen verkaufte Singles und Langspielplatten, an die 7500 Auftritte, seit sein Rennsteiglied am 15. April 1951 in Hirschbach bei Suhl welturaufgeführt worden war.

Kritiker setzen demVolksmusiker arg zu

Wie tief der Teufel auch bei der Einordnung des singenden Friseurmeisters Herbert Roth im Detail sitzt, deutete sich bereits an, als wir uns im Interhotel Thüringen Tourist zum Kennenlerngespräch trafen. Da erzählte er in besinnlichem Ton, wie ihm Rezensenten, Musikwissenschaftler, Professoren und Weimarer Studenten unter dem Fahnenwort „Kampf dem Kitsch!“ zugesetzt hatten. Einzelheiten dazu folgten Monate später beim Dialog im Thüringer Wald.

Herbert Roth (vor der Kamera leicht amüsiert) über seine Kritiker: „Der eine schrieb: ‚Genauso wenig, wie wir dulden, dass Mörder frei unter uns herumlaufen, so dulden wir auch nicht, dass Herbert Roth in der DDR gastiert.‘ Der andere Fall: ‚Wir hatten vor einigen Jahren in der DDR einen französischen Sänger, damit sind wir tüchtig reingefallen. Aber dafür haben wir uns revanchiert, indem wir Herbert Roth zum Pressefest der L‘Humanité nach Paris geschickt haben.‘“

Die Autogrammkarte von Herbert Roth bewahrt der Autor Reinhard Griebner bis heute auf. Foto: Reinhard Griebner

Sein Amüsement rührte daher, dass er sich über eines durchaus im Klaren war: All die – seine Worte – „Verleumdungen“ und „Eulenspiegeleien“ hatten nicht nur an seiner Gesundheit gezehrt und ihn gelegentlich an den Rand der Verzweiflung gebracht, sondern ihm auch kostenlose Werbung beschert und damit letztendlich zu seinem Erfolg beigetragen. Der Gedanke, Thüringen oder dem Dreibuchstabenland den Rücken zu kehren, hat sich ihm, dafür zolle ich ihm noch im Abstand der Jahre Respekt, niemals gestellt. Seine schönste Aufgabe sah der Mann mit dem Akkordeon darin, das Publikum mit neuen Melodien aus den Bergen zu erfreuen „und vor allen Dingen – … meinem Stil treu zu bleiben“.

Reinhard Griebner, geboren 1952 in Görlitz, von 1975 bis 1981 Redakteur und Moderator beim DDR-Fernsehen, danach freier Autor. 2012 und 2016 als Stadtschreiber in Gotha tätig.