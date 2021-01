Gothaer Tafel in Coronazeiten

Gotha In der Einrichtung gibt es einige Veränderungen. So wurde ein neues Vordach am Ausgabefenster angebracht und eine Kühlzelle eingebaut.

Geduldig stehen die Bedürftigen vor dem Ausgabefenster der Gothaer Tafel – in Pandemiezeiten natürlich auf Abstand und mit Maske. Täglich nutzen rund 30 Familien das Angebot der Tafel, um sich in der Einrichtung mit dem Nötigsten zu versorgen.

Seit 2001 betreibt der Gothaer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes die Tafel am Erfurter Landberg. Zuvor war die Einrichtung geraume Zeit in der Südstraße ansässig. In dem jetzigen Gebäude, welches der Stadt gehört, nutzt der Kreisverband vorwiegend den unteren Bereich des Hauses. In den oberen Stockwerken hat die Stadtverwaltung eine Unterkunftsmöglichkeit für Obdachlose eingerichtet. Das Haus ist in die Jahre gekommen, erklärt Sabine Köhler, Vorstand des DRK-Kreisverbandes. „Uns fehlt momentan das Geld zum Renovieren“, sagt Köhler.

Im Aufenthaltsraum stapeln sich die Waren

Aufgrund der Corona-Situation musste die Gothaer Tafel zahlreiche Veränderungen vornehmen. So wurde die Ausgabe der Lebensmittel nach draußen verlegt. Im Klartext: Wo früher der Aufenthaltsraum für die Bedürftigen war, stapeln sich jetzt Kisten mit Obst, Gemüse, Milch, Yoghurt und anderen Waren des täglichen Bedarfs, die die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel täglich von den Supermärkten abholen.

Am Fenster wurde deshalb eine Ausgabestelle eingerichtet. Damit die bedürftigen Familien bei Wind und Wetter geschützt sind, wurde vor kurzem ein Vordach angebracht und die Fensterbank verbreitert. „Somit können wir die Abstandsregeln einhalten“, sagt Tafel-Leiterin Beate Henze. Bei den Kosten für das Vordach wurde der DRK-Kreisverband durch die Kreissparkasse Gotha unterstützt, die eine Förderung von 3000 Euro dafür ermöglichte.

Damit die Mitarbeiter um Beate Henze durch die Warenausgabe am Fenster nicht im Kühlen stehen, schaffte der Kreisverband wärmende Sweatshirts und Softshellwesten an. Auch dafür konnte die Tafel 500 Euro an Spende entgegennehmen. „Wir sind froh, dass das geklappt hat“, so Sabine Köhler.

Lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung

Doch am meisten freuen sich die Tafel-Mitarbeiter über eine Errungenschaft, die sie sich schon seit zwei Jahren gewünscht haben. Bereits im Juli 2019 hatte das DRK die Anschaffung einer Kühlzelle für die Einrichtung geplant. „Uns lag bereits eine Förderzusage der Lidl-Stiftung der Tafel Deutschland und der Sparkassenstiftung vor, doch mussten wir das Projekt zunächst zurückstellen“, so Köhler. Grund dafür war, dass sich die Eigentumsverhältnisse des Gebäudes ändern sollten, denn zwischenzeitlich hatte die Stadt das Haus an den Landkreis verkauft. Seit Juli des vergangenen Jahres ist das Gebäude am Erfurter Landberg wieder im Eigentum der Stadt und die Tafel als Mieter eingetragen. „Wir haben das Projekt dann wieder aufgenommen“, erklärt der DRK-Vorstand.

Mittlerweile hatten sich auch die Preise für die Kühlzelle erhöht. So musste ein neues Angebot bei der Firma Servicebetrieb Kälte- und Klimatechnik eingeholt werden. Kostenpunkt: 10.617 Euro. Nachdem die Stadt als Hauseigentümer den Einbau genehmigt hatte, konnte mit dem Einbau der Kühlzelle begonnen werden. Für die Tafel-Leiterin war der Einbau der neuen Kühlzelle das schönste Geschenk. „Hier können wir unsere Waren besser sortieren und lagern“, sagt Beate Henze. Und noch einen großen Vorteil habe die neue Investition: Entgegen den vorherigen Kühlschränken werde jetzt Strom gespart.

Momentan sind die Lager der Gothaer Tafel gut gefüllt. „Wir werden auch von zahlreichen Spendern unterstützt“, erzählt Beate Henze. Unter anderem erhielt die Tafel große Kartons gefüllt mit Strickwaren. Die stammen von der Strickaktion des MDR. Gerade in der Winterzeit können nun Familien mit Kindern davon profitieren.