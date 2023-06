Gothaer Turmhotel klärt über Inkontinenz auf

Gotha. Die Alloheim Seniorenresidenz „Turmhotel“ in Gotha informiert ihre Bewohner über Inkontinenz und sagt, was man dagegen tun kann.

In Deutschland sind rund zehn Millionen Menschen von Inkontinenz betroffen. Trotz der hohen Zahl ist es ein Tabu-Thema, über das niemand in der Öffentlichkeit sprechen will. Nicht so in der Alloheim Seniorenresidenz „Turmhotel“ in Gotha. Dort wird offensiv mit der Erkrankung umgegangen, um die Lebensqualität der Bewohner zu steigern. Anlässlich des Inkontinenztages, der am Freitag, 30. Juni, stattfindet, werden in der Einrichtung Tipps zu Prävention und Therapie gegeben.

„Wir arbeiten eng mit Fachärzten aus der Region zusammen“, sagt Andrea Friedrich, Leiterin der Gothaer Einrichtung. Gibt es Behandlungsbedarf, dann wird ein Kontakt zu den Fachärzten hergestellt. Gleichzeitig sorgt die Einrichtung dafür, dass ausreichend Hilfsmittel bereitstehen. „Das erleichtert unseren Bewohnern den Alltag und ermöglicht es, wieder an gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen“, so Friedrich.

Mit Bewegung und ausgewogener Ernährung kann der Inkontinenz vorgebeugt werden. Wie wichtig der Seniorenresidenz die gesunde Ernährung ist, zeigt ein Wettbewerb, der noch bis zum 14. September läuft. Dazu hat Alloheim seine Häuser aufgerufen, leichte und gesunde Gerichte zu kochen. Auch das Turmhotel beteiligt sich daran.