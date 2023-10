Gothaer Verein kämpft gegen 12.000 Tauben an

Gotha. Die Gothaer Tierschützer stehen vor einem riesigen Problem: Nächstes Jahr könnten es schon 60.000 Tauben sein. Warum sie sich jetzt auch an Betriebe wenden.

Das Taubenproblem in der Kreisstadt ist nicht zu bewältigen. Mittlerweile habe der Verein der Gothaer Stadttauben mehr als 2700 Eier in nur fünf Gebäuden getauscht, teilte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Luise Hoffmann mit. Die Stadt unterstütze die Arbeit zwar durch Materialien für den Eiertausch und stelle Zugang zu Häusern her, doch: „Das können wir momentan schon nicht mehr stemmen“, sagte Hoffmann. Somit könnten auch keine weiteren Gebäude und Brennpunkte erschlossen werden.

Die 16 Mitglieder sind am Limit. Nach ersten Schätzungen des Vereins leben in Gotha rund 12.000 Tauben. Hoffmann zufolge könnten es in einem Jahr schon 60.000 sein, sollte sich nichts tun. Der Verein sucht daher weiterhin dringend Mitglieder, um dem stetig wachsenden Bestand entgegenzuwirken.

Auch Spenden werden gebraucht. Sammeldosen gibt es bei der Orthopädieschuhtechnik Bellmann in der Blumenbachstraße sowie in der Calypso Bar in der Hünersdorfstraße. Die Gothaer Stadttauben suchen noch weitere Unternehmen, bei denen sie ihre Spendendosen aufstellen können. Noch gibt es kein Vereinskonto.

Kontakt über www.facebook.com/gothaerstadttauben