Wer war Vorreiter beim Impfen? – Gotha. Wer hat‘ gewusst? – Knut Kreuch.

Mal wieder hat Gothas geschichtsbewusster Oberbürgermeister beim Blick in die Annalen entdeckt, dass eine bahnbrechende Entwicklung am Leinakanal ihren Ursprung nahm. Die einstige Residenzstadt gilt als Zentrum der Aufklärung und Wissenschaften. Eine der ersten Pockenimpfungen in Deutschland, so Kreuch, haben vor etwa 350 Jahren Herzogskinder aus dem Hause Sachsen-Gotha-Altenburg bekommen.

Was das Impfen betrifft, gilt der Schweizer Arzt Johann Caspar Sulzer (1716-1799) als einer der Pioniere. 1748 kam Sulzer nach Gotha und bemühte sich um die Einführung der Blattern-Impfung. Die Pockenkrankheit habe ähnlich wie heute das Coronavirus für eine Krankheitswelle in der Bevölkerung gesorgt, erinnert Kreuch. Auch nicht anders als damals: Es habe allgemeine Vorurteile gegen das Impfen gegeben.

Als in den 1760ern wieder eine Pockenepidemie um sich griff, hätten Herzog Friedrich III. und seine Frau Luise Dorothea entschieden, dass ihre Söhne, Erbprinz Ernst und dessen Bruder August, im Kindesalter geimpft werden. Sulzer, Leibarzt der herzoglichen Familie, habe die Impfung durchgeführt (siehe www.deutsche-biographie.de). Dazu habe er Erreger von Kuhpocken verwendet.

Die Blaublüter gingen damals sozusagen als gutes Beispiel voran, hätten den Menschen die Angst vor der Impfung genommen. Mit Blick in die Gegenwart und nach England verweist Kreuch darauf, dass Queen Elisabeth II. und ihr Prinzgemahl Philipp sich auch als eine der Ersten gegen das Coronavirus impfen ließen. Sie seien einer familiären Tradition gefolgt. Schließlich haben die Windsors familiäre Wurzeln in Gotha, auch wenn sie den Titel Coburg-Gotha längst abgelegt haben.