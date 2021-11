Gothaer Vortrag über Rolle der Gärten in Bibel und Koran

Gotha. Welche Rolle spielen Gärten in den Schriften der großen Weltreligionen.

„Das Paradies auf Erden - Der Garten in Bibel und Koran“ heißt ein Vortrag im Rahmen des Evangelischen Forums. Er soll Mittwoch, den 17. November, von 10 bis 12 Uhr in der Augustinerkirche stattfinden. Gärten spielen in Bibel und Koran eine besondere Rolle, so Referent Andreas Fincke. Die Bedeutung, die der Garten schon auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift hat, könne nachvollziehen, wer die Gluthitze von Wüsten kennt. Es gilt die 3G-Regel.