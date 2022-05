Gothaer Wasserkunst sprudelt bald wieder

Gotha. Brunnen, die in der Gothaer Innenstadt echte Wahrzeichen sind, werden ab dem Wochenende wieder angeschaltet.

Nachdem die Baumaßnahme am Leinakanal im Bereich des Schlossparkes in dieser Woche abgeschlossen wird, kann die Wasserkunst wieder in Betrieb genommen werden. Wie die Stadtverwaltung informiert, werden am Wochenende die Wehr- und Rechenanlagen in Emleben, an der Sundhäuser Mühle und in der Leinastraße in Gotha so reguliert, dass das Wasser wieder bis zur Wasserkunst gelangt.

Auch die Pferdetränke und der Laufbrunnen auf dem Buttermarkt sind an den Leinakanal angeschlossen und erhalten von diesem ihr kühles Nass zurück. Außerdem werden die Bäume auf dem Hauptmarkt über das im Zuge der Hauptmarktsanierung neu installierte Bewässerungssystem mit Wasser versorgt.