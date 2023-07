Gothaerin gewinnt und investiert in Wertpapiere

Gotha. Ein 2500-Euro-Depotguthaben hat die Gothaerin Klarissa Damm bei der Kreissparkasse Gotha gewonnen.

Dass man mit Aktien und Wertpapieren Geld erwirtschaften kann, ist bekannt. Ein Depot bei der DekaBank bei der Kreissparkasse Gotha bietet aber auch noch mehr. Regelmäßig werden unter allen Depotinhabern Bargeldgewinne ausgelost. Eine der Gewinnerinnen ist Klarissa Damm aus Gotha. Bei der jüngsten Auslosung gewann sie 2500 Euro Depot-Guthaben.

Bei der Neueröffnung eines Depots und dem Abschluss eines Sparplans nehmen die Kunden automatisch am Gewinnspiel teil. Bei der Verlosung besteht die Chance auf Gewinne von bis zu 25.000 Euro, erklärte Vermögensberater Sebastian Pankow. Das gewonnene Geld will Klarissa Damm wieder in Wertpapiere investieren.