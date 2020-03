Gothaerinnen sind kreativ mit Nadel und Garn

Häkeln, Stricken und jetzt auch Nähen – Handarbeit ist die Leidenschaft der Frauen, die sich dienstags in der Stadtbibliothek Gotha treffen. Die Fadenmanufaktur, wie sich die seit September 2018 bestehende Gruppe nennt, ist stolz auf neues Equipment: Eine rund 300 Euro teure Nähmaschine hat ihnen der Freundeskreis der Bibliothek gesponsert.

Nachmittags werden Tische im Hanns-Cibulka-Saal zusammengeschoben und Körbe mit bunten Stoffen hervorgeholt. In jeweils zwei Stunden setzen zwischen 15 und 20 Frauen Ideen aus Zeitschriften oder dem Internet um. Sie nutzen Videos, die Schritt für Schritt anleiten, oder schauen sich Ideen bei anderen ab. Derzeit entstehen Eulen-Stofftiere aus verschieden gemusterten Stoffen. Für die Bilderbuchknirpse, eine Veranstaltungsreihe zur Leseförderung von Kleinkindern, werden Ostereierkörbchen gehäkelt.

Gehäkelte Ostereierkörbchen für Kinder

Margitta Hass ist seit sechs Jahren Mitglied im Freundeskreis der Bibliothek und von Beginn an bei der Fadenmanufaktur dabei. Wie viele der Frauen, hat sie viel Erfahrung in Handarbeit, die sie auch nutzt, um Kostüme für den Karnevalsclub in Siebleben zu nähen. Die Einnahmen von Märkten, auf denen die Handarbeitskreationen zum kleinen Preis vertrieben werden, werden wieder in Material umgesetzt, erklärt Ute Wilk von der Stadtbibliothek. So können stets neue Projekte in Angriff genommen werden. Neues Material kommt manchmal auch aus Privathaushalten. So finden alte Häkelanleitungen ihren Weg zur Fadenmanufaktur, aber auch Nadeln und Garn.

Die Gruppe richtet sich besonders an Ältere, die tagsüber zu Hause sind. Viele Teilnehmer besuchen auch regelmäßig die Seniorenakademie der Bibliothek. „Außerdem schaffen wir es so, die Räume besser zu nutzen“, sagt Ute Wilk.

Fadenmanufaktur, dienstags 14 bis 16 Uhr, Stadtbibliothek Gotha, Teilnahme kostenlos