Gothaisches Kalenderblatt September: Schlosskirche mit Prinzentaufe eingeweiht

Gotha. Gothaisches Kalenderblatt September: Im Ersten Weltkrieg gefallene Turnbrüder erhalten einen Gedenkstein.

Am 1. September 1946 fand eine große Kundgebung zum Antikriegstag auf dem Hauptmarkt statt. Gleichzeitig wurde in der gesamten Sowjetischen Besatzungszone der „Tag des Kindes“ begangen. Dem Archivar, Legationsrat und Geheimen Sekretär Heinrich Ernst Gotter (1703-1772) wurde am 3. September 1746 ein Sohn namens Friedrich Wilhelm geboren. Er trat in die beruflichen Fußstapfen des Vaters und des Großvaters, des Liederdichters Ludwig Andreas Gotter (1661-1735). Der studierte Jurist kehrte nach 1770 nach Gotha zurück, wo er unter anderem das von Georg Benda vertonte Melodram „Medea“ verfasste. Seine gesammelten Gedichte erschienen 1787/88. Gotter wohnte in der späteren Augustinerstraße 13, wo er bereits am 18. März 1797 starb.

Vom 3. bis 6. September 1846 fand im halbrunden Saal des Hoftheaters die 5. Versammlung der deutschen Architekten und Ingenieure mit insgesamt 118 Teilnehmern statt. Eine Sonderausstellung des Schlossmuseums Gotha und der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit Werken flämischer und holländischer Malerei des 17. Jahrhunderts wurde am 3. September 1971 eröffnet. Sie war bis zum 31. Januar 1972 zu besichtigen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

200. Geburtstag von August Köhler wird nächste Woche begangen

Am 8. September 1946 fanden in Thüringen die ersten und bis 1990 letzten demokratischen Kommunalwahlen mit getrennten Parteilisten statt. In der Stadt Gotha wurden die Liberaldemokraten mit 38 Prozent stärkste Partei und stellten deshalb bis 1959 den (Ober-) Bürgermeister. Die SED kam nur auf 36,4 Prozent.

Die im September 1646 eingeweihte Schlosskirche in ihrer ursprünglichen Form wurde 1717 in der „Gotha diplomatica“ von Friedrich Rudolphi veröffentlicht. Foto: Stadtverwaltung Gotha

Im inzwischen zu Stadtilm gehörenden Traßdorf wurde am 9. September 1821 August Köhler als Sohn eines Dorfschullehrers geboren. Er wuchs in Dietendorf bei seiner Tante auf und besuchte von 1838 bis 1845 das Gothaer Lehrerseminar. 1851 eröffnete er eine Privatschule, der 1854 ein Kindergarten angeschlossen wurde. Von weltweiter Bedeutung war jedoch sein 1857 gegründetes Seminar für Kindergärtnerinnen. Der Verfasser zahlreicher pädagogischer Bücher starb am 22. April 1879. Sein 200. Geburtstag am kommenden Donnerstag wird mit einer Buchpräsentation der Baugesellschaft über die nach ihm benannte Wohnanlage in der Siebleber Straße begangen.

Anderthalb Jahrhunderte später fand am 9. September 1971 ein erstes Festkonzert anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Staatlichen Symphonieorchesters Thüringen, Sitz Gotha, im damaligen Klubhaus der Einheit statt.

Der am 13. September 1921 in Friedrichroda verstorbene Seminarlehrer und Botaniker Gustav Zahn wird in zwei Wochen im Mittelpunkt der Serie „Jubilar des Monats“ stehen. Geboren wurde er am 28. April 1846 im zum Herzogtum Gotha gehörenden Werningshausen. Seinen 75. Geburtstag könnte der am 15. September 1946 in Eckernförde geborene Peter Laskowski feiern. Am 22. Juni 1990 wurde er zum 1. Stadtrat (Stadtkämmerer) gewählt. Der aus dem Main-Kinzig-Kreis kommende SPD-Politiker hatte deswegen die DDR-Staatsbürgerschaft annehmen müssen. Er starb bereits am 7. Dezember 2002.

Anlässlich der Taufe des späteren Erbprinzen Friedrich von Sachsen-Gotha-Altenburg (regierte 1675 bis 1691) fand am 17. September 1646 die Einweihung der Schlosskirche statt. Zeitgleich bezog Herzog Ernst der Fromme die Wohnräume im fertiggestellten Nordflügel des Schlosses Friedenstein. Das ursprüngliche Interieur der noch im 17. Jahrhundert baulich veränderten Kirche ist seit 1692 in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Gräfentonna zu bewundern.Dreieinhalb Jahrhunderte später erfolgte am 17. September 1996 in der Bahnhofstraße 3a mit dem „Gothaer Haus der Versiche­rungsgeschichte“ die Eröffnung des ersten Versicherungsmuseums der Welt.

Damit verbunden war die konstituierende Sitzung der Gothaer Kulturstiftung mit Bildung des Beirates und des Kuratoriums sowie des Förderkreises.

Ein Turnbruder kam der drohenden Beseitigung der Gedenktafel zuvor

So würde der 1921 enthüllte Turner-Gedenkstein aussehen, wenn daran statt der Goethe- noch immer die ursprüngliche Tafel hängen würde. Fotomontage: Matthias Wenzel Foto: Matthias Wenzel

Für die 52 im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder des Turnvereins 1860 wurde am 25. September 1921 ein Gedenkstein an der Lindenauallee eingeweiht. Die an dem Findling angebrachte Gedenktafel trug neben der Inschrift das Eiserne und das Turnerkreuz. Der 1946 drohenden Beseitigung dieses „Kriegerdenkmals“ kam ein Turnbruder zuvor, der die Tafel heimlich sicherstellte und verwahrte.

Für die 2010 im damaligen Museum für Regionalgeschichte gezeigte Sonderausstellung „150 Jahre Turnverein Gotha“ wurde sie auf Betreiben des Vereins für Stadtgeschichte durch das Vereinsmitglied Thomas Rothhardt restauriert.

Mit einem großen Oktoberfest und den ersten Gothaer Jazztagen wurde am 27. September 1996 die Gaststätte „Alte Sternwarte“ auf dem Kleinen Seeberg wiedereröffnet. Bereits seit 1858 hatte sich dort ein beliebtes Ausflugsziel befunden. Deren Schließung und Verwüstung kurz nach der politischen Wende schmerzte deshalb sehr.