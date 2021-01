Gothas Feuerwehr trotz aller Corona-Beschränkungen immer einsatzbereit

Außergewöhnlicher Einsatz im vergangenen Jahr: Am 30. März rückte Gothas Feuerwehr zur Bergung eines Kleinflugzeuges aus, dass in der Gartenanlage Leinefelder Straße abgestürzt war.

Gotha Die Feuerwehr ist wieder in den 24-Stunden-Wechsel zurückgekehrt. Die Einsatzzahlen in und um Gotha sind ähnlich hoch wie vor der Pandemie.

Trotz des monatelangen Lockdowns sind Gothas Feuerwehrleute gefordert wie in Vor-Pandemiezeiten. Das stellt Andreas Ritter, Gothas oberster Feuerwehrmann, beim Blick auf das zurückliegende Jahr fest. Hinsichtlich der Zahl der Einsätze habe es fast eine Punktlandung gegeben. 1.054-mal rückten Gothas Feuerwehren 2020 im Stadtgebiet aus. Im Jahr zuvor war es ein Einsatz mehr. Darüber hinaus waren die Feuerwehren 24-mal im Landkreis gefordert.

Die Feuerwehr Gotha hat vergangenes Jahr 19 Tote geborgen, die Mehrzahl aus Wohnungen, aber keinen bei Bränden. Zwei Feuerwehrleute verletzten sich bei Brandeinsätzen. Glücklicherweise jedoch ohne Spätfolgen, so Ritter.

Insgesamt gab es 122 Brände, zwölf weniger im Vergleich zum Vorjahr. Bei einem Großbrand am 10. November wurde in der Goldbacher Straße ein Wohnhaus zerstört. Am 24. Mai ging an der Ecke Neubauer-/Mozart-Straße ein leerstehendes Gebäude in Flammen auf. Den größten Teil machen sogenannte Kleinbrände aus, insgesamt 110. In Gebäuden wurde 52-mal Feuer gelöscht.

Einsatzpläne und Technik für Feuer in Wald und Flur angepasst

Wegen der anhaltenden Trockenheit seien Einsatzpläne und Technik angepasst worden, um bei Ausbruch von Feuer in Wald und Flur noch besser gewappnet zu sein, sagt Ritter. Allerdings sei 2020 die Brandgefahr nicht ganz so hoch gewesen, wie die beiden Jahre zuvor. 30 Einsätze gab es deswegen.

Am häufigsten werde die Feuerwehr Gotha zu technischen Hilfeleistungen gerufen: 777-mal, 24 Einsätze mehr als im Jahr zuvor. Es sei zwar weniger Verkehr auf den Straße, dafür gebe es mehr schwere Verkehrsunfälle, stellt Ritter fest. Andererseits sei der Silvesterdienst so ruhig wie noch nie gewesen; Ritter: „Ich konnte den Leitdienst zu Hause mit der Familien verbringen.“

Mehr Stunden im Einsatz, aber Führungen mussten ausfallen

Einen Anstieg verzeichnet die Feuerwehr bei Türöffnungen, um 19 Einsätze auf 117 Einsätze. 73 Menschen wurden gerettet, davon 52 Personen über das Treppenhaus, drei Personen über die Drehleiter, eine Person über tragbare Leitern und 17 Personen über sonstige Rettungsgeräte, beispielsweise mittels Hydraulik.

Trotz der Corona-Beschränkungen waren die Kameraden der Gothaer Feuerwehren rund 4500 Stunden im Einsatz. Im Jahr 2019 waren es 4400 Stunden. Führungen für Kindergärten und Schulklassen sowie Schulungen sind hingegen gänzlich ausgefallen. Seit Beginn der Corona-Krise Anfang März 2020 gelten bei der Feuerwehr strenge Zugangsbeschränkungen für Fremde sowie ein Pandemie-Plan.

Ab dem 18. März, in der Zeit des ersten harten Lockdowns, hatte die Berufsfeuerwehr für acht Wochen von einem 24-Stunden-Wechsel auf einen Sieben-Tage-Dienst umgestellt, personell wurde sie je Woche unterstützt von vier Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. „Das war erfolgreich“, sagt Ritter. Im Sommer erfolgte die Rückkehr in den „Normalzustand“. Seit Mitte Oktober 2020 laute die Strategie, nur so viel Personal wie unbedingt nötig, noch weniger Kontakte im täglichen Dienstgeschehen, Maskenpflicht in Einsatzfahrzeugen, größtmögliche Trennung von Wachdienst und Verwaltung im Gebäude der Berufsfeuerwehr.

Auch bei Feuerwehrleuten gab es Infektionen

Um die Feuerwehr Gotha mache das Covid-19-Virus dennoch kein Bogen. Auch bei den Floriansjüngern gab es Infektionen. Doch die getroffenen Maßnahmen hätten dazu beigetragen, dass Kameraden nicht großflächig in Quarantäne geschickt werden mussten. „Die Feuerwehr ist einsatzbereit“, betont Ritter.

Trotz aller Beschränkungen gebe es in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren einen Mitgliederzuwachs von fünf Kameraden auf 121. Bei den Jugendfeuerwehren ging die Mitgliederzahl hingegen um sechs auf insgesamt 64 zurück. „Das geselligen Leben ist fast ausnahmslos ausgefallen“, sagt Ritter, „das lässt sich nicht durch Skypen ersetzen.“