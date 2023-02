Gothas Herzöge und der Hosenbandorden

Im Augustinerkloster Gotha findet am 8. Februar das Evangelische Forum statt.

Gotha. In einem Vortrag des Evangelischen Forums wird über Gothas Herzöge und den Hosenbandorden referiert.

Marian Hefter vom Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt beschäftigt sich am Mittwoch, 8. Februar, mit den Herzögen von Sachsen-Gotha-Altenburg und dem englischen Hosenbandorden.

Der Vortrag beginnt um 10 Uhr im Gemeindesaal des Gothaer Augustinerklosters. Hefter zeichnet in seinem Vortrag zwei Höhepunkte der Geschichte des Gothaer Hofes nach. Schon lange vor der Hochzeit Kronprinzessin Victorias und Prinz Alberts bestanden enge Verbindungen zwischen Sachsen-Gotha und Großbritannien. So kam es, dass im 18. Jahrhundert die Herzöge Friedrich III. und Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg in die Reihe der Ritter vom Hosenbandorden aufgenommen wurden. Beide Ordensverleihungen wurden auf Schloss Friedenstein begangen.