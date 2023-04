Gothas Kieling im Fernsehen

Gotha. Drei Folgen „Kielings wilde Welt“ sind an den Ostertagen im Fernsehen zu sehen. Der Gothaer Tierfilmer Andreas Kieling zeigt Naturaufnahmen.

Der „Business-Botschafter“ der Stadt Gotha, Andreas Kieling, ist zu den Osterfesttagen mit seinen Dokumentationen im Fernsehen zu erleben. So ist der gebürtige Gothaer Tier- und Naturfilmer am Karfreitag, 7. April, am Ostersonntag, 9. April sowie am Ostermontag, 10. April, jeweils um 19.15 Uhr im ZDF-Programm zu sehen.

Gezeigt werden drei Folgen von „Kielings wilder Welt“. Die Beiträge „Der Bärenmann“, „Nahe Verwandte“ und „Graue Riesen“ können auch schon in der Mediathek angeschaut werden.