Gothas Landrat hat freitags ab eins Sprechzeit

Gotha. Am 29. Oktober im Dienstsitz und am 5. November per Chat oder Telefon.

Am Freitag, 29. Oktober, bietet Landrat Onno Eckert (SPD) seine Bürgersprechstunde vor Ort an – von 13 bis 14.30 Uhr im Raum 216 des Landratsamtes. Allerdings werde um Voranmeldung unter der Telefonnummer 03621 / 214287 oder per E-Mail an i.daniel@kreis-gth.de gebeten. Am 5. November ist der Landrat zwischen 13 und 14.30 Uhr per Chat oder Telefon erreichbar – über die Website des Landkreises www.landkreis-gotha.de bzw. die dann freigeschaltete Telefonnummer 03621 / 214234.