Gothas Linke sind jetzt fraktionslos

Gotha. Weil zwei Mitglieder der Linken im Gothaer Stadtrat fraktionslos sind, musste die Fraktion am 1. Juni den Status Fraktion aufgeben.

Seit 1. Juni bilden die Abgeordneten der Linken im Gothaer Stadtrat keine Fraktion mehr. Grund: Laut Geschäftsordnung des Stadtrates muss eine Fraktion drei Mitglieder vorweisen. Die ist bei den Linken nicht mehr gegeben, weil Swen Hübner zum 31. Mai diesen Jahres die Fraktion verlassen hat und zur SPD/FDP-Fraktion gewechselt ist.

Gegenwärtig sitzen vier Stadträte mit dem Mandat der Linken in der Fraktion: Vera Fitzke, Bernd Fundheller, Jan Hofmann und Martin Heinze. Die beiden letzteren allerdings fraktionslos. Die Linke verliert somit den Fraktionsstatus und damit auch die Sitze in Ausschüssen und Aufsichtsräten der städtischen Unternehmen. „Erstmals seit 1990 bilden wir im Stadtrat keine Fraktion mehr“, so Fitzke.