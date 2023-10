Gothas neue Stadtschreiberin kommt aus München

Gotha. Carola Gruber übernimmt das Amt 2024 von Thomas Herrig. Sie hat promoviert und arbeitete bereits in vier Städten als Stadtschreiberin.

Carola Gruber wurde von einer Jury zur nächsten „Kurd-Laßwitz-Stipendiatin der Residenzstadt Gotha“ berufen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, vergibt Gotha bereits seit dem Jahr 2008 mit dem „Kurd-Laßwitz-Stipendium“ jährlich einen Stadtschreiberpreis. Das mit insgesamt 5000 Euro dotierte 17. Stipendium wurde für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 ausgeschrieben.

Carola Gruber wurde 1983 geboren und lebt als freie Autorin, Redakteurin und Dozentin für Kreatives Schreiben in München. Sie studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus sowie Literaturwissenschaft in Berlin, Hildesheim und Montreal. Zudem promovierte sie in Neuerer deutscher Literatur in München.

Als Stadtschreiberin agierte sie unter anderem 2011/2012 in Ranis, 2012 in Schwaz (Österreich), 2015 in Regensburg und Rottweil. Im kommenden Jahr wird Carola Gruber dann Thomas Herrig in der Funktion des Stadtschreibers folgen, der einmal mehr am 28. Oktober zu einem besonderen Konzert um 18 Uhr in die Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ einlädt. An diesem Abend präsentiert er – neben eigenen Texten rund um das Thema Musik und Klang – ein Konzert des von ihm mitbegründeten Klavier-Oboe-Duos „pianoreed“.