Der Corona-Lockdown sei das „worst case“ für die Band, sagten Mitglieder der Janis-Dreilich-Band jüngst in ihrem Probenraum in der Gothaer Cosmarstraße, als sie noch proben konnten. Doch dann trat der Fall ein. Weil aus mehr als zwei Haushalten stammend, durften sie sich in dem kleinen Raum nicht mehr treffen.

Umso größer war die Freude der Musiker, von Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) zu einem kleinen Empfang eingeladen zu werden. Im großen Bürgersaal des historischen Rathauses war es am Montagnachmittag kein Problem für die vier von sechs jungen Musikern, die zu dem Treffen kommen konnten, die geforderten Abstände einzuhalten.

Die vor gut einem Jahr gegründete Janis-Dreilich-Band hatte kürzlich in Erfurt den Hauptpreis des Thüringen-Grammys gewonnen, dem laut Veranstalter größten Musikwettbewerb im Rock- und Popgenre im Freistaat. Dies war der Grund für die Einladung durch den Oberbürgermeister.

Aussicht auf größeren Probenraum

Knut Kreuch zeigte sich sichtlich erfreut darüber, dass die Gewinner-Band Wurzeln und Heimat in der Kreisstadt hat. Er informierte sich über die Entstehung der Band und ihre aktuellen Arbeitsbedingungen.

Das Stadtoberhaupt versprach, in Gesprächen beispielsweise mit der Baugesellschaft Gotha zu erkunden, ob es möglich ist, den Musikern zu günstigen Konditionen einen anderen, deutlich größeren Probenraum anzubieten. Soweit es die dann jeweils aktuellen Pandemie-Bestimmungen überhaupt gestatten, können darin geforderte Abstände beim Üben besser eingehalten werden.

Im lockeren Gedankenaustausch fragte Kreuch auch, warum in diesen Zeiten, in denen so viele Künstler ihr Publikum nicht mehr erreichen können, das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht einen Schwerpunkt auf das Übertragen von Auftritten legt, die auch ohne physisch anwesendes Publikum stattfinden können, und stattdessen viele Wiederholungen bringt. Für die Band regte er an, sie könne viele Auftrittsmöglichkeiten in Gotha nutzen, zum Beispiel zum Gothardusfest und zum Ehrenamtsempfang der SPD/FDP-Stadtratsfraktion und des SPD-Ortsverbandes.

Als Geschenk gab es für die jungen Musiker die beliebten Gotha-Gutscheine. Sie haben mittlerweile 69 Akzeptanz-Stellen in der Stadt, im Landkreis und sogar in Erfurt, die im Internet unter der Adresse gotha-gutschein.de/annahmestellen aufgeführt sind. Indem sich der Oberbürgermeister und die Stadt dafür entscheiden, bei entsprechenden Anlässen als Aufmerksamkeit Gotha-Gutscheine zu überreichen, unterstützen sie den Gedanken, das Geld der Region in der Region auszugeben und damit regionale Stoffkreisläufe zu fördern.

Musiker wollen Gotha als Lebensmittelpunkt bewahren

Die Musiker der Janis-Dreilich-Band sind 17 bis 35 Jahre alt. Nur Manager und Tontechniker Jörg Witt ist älter. Sie sind Musik-Studenten, Schornsteinfeger und Schüler und wollen sich bemühen, Gotha als Lebensmittelpunkt zu bewahren. Janis Dreilich spielt die Lead-Gitarre, Ole Oehler die zweite Gitarre, Franz Kalbe Bass. Adrian Zabelej spielt die Tasteninstrumente, Oskar Stahl das Saxophon, und Torsten Eckardt ist der Schlagzeuger.

Sie werden oft auf den Namen Dreilich angesprochen, doch Janis Dreilich ist nicht mit dem Karat-Sänger verwandt.