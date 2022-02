Gothas Oberbürgermeister stellt sich Fragen der Bürger

Gotha-Siebleben. Einwohnerversammlung am kommenden Donnerstag im Sieblebener Bürgerhaus.

Die nächste Einwohnerversammlung im Gothaer Ortsteil Siebleben findet am Donnerstag, 3. März, ab 18 Uhr im Bürgerhaus „Vier Jahreszeiten“ im Kindleber Weg 1a statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Information des Oberbürgermeisters Knut Kreuch (SPD) insbesondere Geschehnisse den Ortsteil betreffend, folgt die Beantwortung von Bürgeranfragen. Diese können per E-Mail an ortsteile@gotha.de oder per Fax an 03621 / 222-409 gesendet werden. Es gilt die aktuelle Corona-Allgemeinverfügung des Kreises.