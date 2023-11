Gothas Rathausspitze feiert den 35. Geburtstag der Städtepartnerschaft in Salzgitter

Gotha. Die Städtepartnerschaft mit der niedersächsischen Stadt wurde schon vor der Wende besiegelt. Insbesondere Anfang der 1990er Jahre unterstütze Salzgitter Gotha ne umfangreiche.

Eine Einladung von Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) gab es für die Gothaer Stadtspitze sowie den Stadtrat. Knut Kreuch (SPD), Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU), der Beigeordnete Peter Leisner (SPD) sowie die Gothaer Stadträte waren Ende Oktober nach Niedersachsen eingeladen, um das 35-jährige Bestehen der deutsch-deutschen Städtepartnerschaft zu feiern.

Nach dem Festakt gibt es eine Stadtrundfahrt

So fand im Ratssaal des Rathauses ein gemeinsamer Festakt statt, heißt es aus der Gothaer Stadtverwaltung. Beide Ratsvorsitzenden und die Oberbürgermeister sprachen dabei über die Geschichte und Zukunft der Städtepartnerschaft. Am Feiertag begaben sich die Teilnehmer auf Stadtrundfahrt durch Salzgitter, das mehr als doppelt so viele Einwohner wie Gotha hat.

Die Städtepartnerschaft zwischen Gotha und Salzgitter wurde in Gotha schon vor der Wende am 2. November 1988 in der Stadthalle, dem damaligen „Klubhaus der Einheit“, besiegelt, nachdem sich Delegationen mit den Stadtoberhäuptern Harald Taubenrauch für Gotha und Hermann Struck für Salzgitter gegenseitig besucht hatten.

In der 35-jährigen Geschichte der Partnerschaft gab es insbesondere Anfang der 1990er-Jahre eine umfangreiche Unterstützung Salzgitters für die Gothaer Stadtverwaltung, eine intensive Schulpartnerschaft, intensive Kontakte der Feuerwehren, von Vereinen und Verbänden und viele Begegnungen auf kulturellem Gebiet.

In beiden Städten weisen Straßennamen auf die Partnerschaften hin. Kürzlich stellten Gothaer Künstler im Schloss Salder aus und die Salzgitteraner unterstützten die 58. Europeade in Gotha mit Auftritten der Trachtengruppe.