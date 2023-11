Gothas schönster Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten

Gotha. Lichterglanz legt sich jetzt über den Gothaer Hauptmarkt. Stimmungsvolles Treiben des Weihnachtsmarkts soll bis 30. Dezember anhalten.

Es weihnachtet sehr in Gotha. Am Montag, 27. November, um 18 Uhr öffnet auf dem unteren Hauptmarkt der Gothaer Weihnachtsmarkt. Genutzt wird die gesamte Fläche des Hauptmarktes. Neu ist auch, dass die Kunsteisbahn direkt neben dem Rathaus steht, nicht mehr am anderen Ende des Oberen Hauptmarktes. Dort ist die große Tanne hoch zur Pferdetränke gerückt, um an Wochenenden Ständen mehr Platz zu bieten. Geöffnet ist täglich von 11 bis 20 Uhr, an den Wochenenden eine Stunde länger.