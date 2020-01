Gothas Stadtarchiv hat eine neue Leiterin

Das Archiv der Stadt Gotha hat eine neue Leiterin. Julia Beez hat diese Aufgabe seit Beginn dieses Jahres übernommen. Sie folgt auf Ute Schlicke, die ins Thüringer Staatsarchiv gewechselt ist. Am Donnerstag stellte sich Julia Beez auf einer Pressekonferenz der Stadt Gotha vor.

Die 29-Jährige hat ein Bachelorstudium für Geschichte und Romanistik und ein Masterstudium der Neueren Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena absolviert und 2016 abgeschlossen. Zudem arbeitete sie von 2014 bis 2016 als wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt „Thüringen im Jahrhundert der Reformation“ mit.

„Perspektivisch möchte ich nach Gotha ziehen, wohne aber jetzt noch in Jena“, sagte Julia Beez. Denn sie hat vor, dieses Jahr ihre Dissertation an der Schiller-Universität über die Beziehungen der schwarzburgischen Fürstentümer zur provisorischen Zentralgewalt in der Revolution von 1848/49 zu beenden – allerdings neben ihrer Arbeit als Archivarin in Gotha.

Bestandsumfang von etwa 1000 laufenden Metern

„Während des Studiums habe ich mich bei Praktika mit dem Archivwesen beschäftigt und gemerkt, dass das etwas für mich ist“, sagt Julia Beez, die sich nun erst einmal einarbeiten will. Dabei hat sie mit Dorett Sagner, ihrer Kollegin, jemanden an ihrer Seite, der das Stadtarchiv schon viele Jahre betreut.

Das Archiv der Stadt Gotha, das sich im Neuen Rathaus am Ekhofplatz befindet, verwahrt stadtgeschichtliche Quellen mit einem Bestandsumfang von etwa 1000 laufenden Metern. Dazu gehören mittelalterliche Urkunden, Akten der Stadtverwaltung und der eingemeindeten Orte Boilstädt, Siebleben, Sundhausen und Uelleben des 17. bis 20. Jahrhunderts, Dokumente von Innungen und Vereinen, Firmen-Unterlagen, Nachlässe, Bau-Akten sowie zahlreiches Sammlungsgut wie Wochen- und Tageszeitungen, Karten, Pläne, Plakate, Fotos, Druckschriften und Amtsblätter.

Außerdem stehen den Nutzern die historische Gothana-Bibliothek mit etwa 2500 Bänden und eine moderne regionalgeschichtliche Sammlung zur Verfügung.

Das Stadtarchiv hat montags und freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 13 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet.