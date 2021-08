Gothas Stadtbibliothek für Deutschen Lesepreis nominiert

Gotha. Digitalprojekt „Aus Geschichten werden Bilder und gesprochene Sätze“ der Stadtbibliothek Gotha gab den Ausschlag für die engere Auswahl.

Mit ihrem Projekt „Aus Geschichten werden Bilder und gesprochene Sätze“ ist die Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ in der Kategorie „Herausragende Leseförderung mit digitalen Medien“ für den Deutschen Lesepreis 2021 nominiert worden. Betreut worden war das Projekt von Mitarbeiterin Ute Nitschke. Birgit Ebbert, Kurd-Laßwitz-Stipendiatin von 2019, hatte die von ihr erdachten Gespenster Grusel und Finster samt einer Geschichte vorgestellt. Jedes Kind bekam dann ein bis zwei Sätze daraus und malte zu seiner Szene ein Bild. „Mit Tablets wurden die Gemälde fotografiert, und die Kinder haben mit diesem Gerät ihre selbst gesprochenen Sätze aufgenommen“, erklärt Ute Nitschke. „Am Ende ist aus allen Aufnahmen eine Bildergeschichte mit Tonspur entstanden.“

Die Lese-, aber auch die Medienkompetenz der Grundschüler sollte damit gefördert werden. Hortkinder aus den Grundschulen Friemar, Siebleben, Sundhausen sowie „Bechstein“ nahmen teil. Zum Schluss bekamen sie einen USB-Stick mit der Geschichte zum Mitnehmen. Im zweiten Teil drehten Kinder, die von der Begegnungsstätte Liora betreut werden, einen Film. Das Drehbuch war aus den Ideen der Kinder entstanden.

Lernen mit digitalen Medien verbessert Bildungschancen

Für die Bibliothek hatte das Digitalprojekt noch einen schönen Nebeneffekt. Sieben Tablets sowie ein Ton-Aufnahmegerät blieben im Besitz der Bildungseinrichtung. Sie werden jetzt für Führungen von Schulklassen in der Bibliothek genutzt, um dabei analoge und digitale Aufgaben zu verbinden. Digitale Medien können nicht nur ausprobiert werden, es wird auch mit ihnen gelernt, um die Bildungschancen zu verbessern. „Und wir planen mit unserer ganzen Mannschaft bereits ein neues Projekt zur Leseförderung“, kündigt Nicole Strohrmann, die Leiterin der Bibliothek, an.

50 Projekte und Personen in fünf Kategorien umfasst die Shortlist des Deutschen Lesepreises 2021. Ausgewählt wurden sie aus rund 400 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Preisträgerinnen und -träger werden am 3. November digital verkündet. Der mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Preis ist eine gemeinsame Initiative von Stiftung Lesen und Commerzbank-Stiftung und wird seit 2013 für vorbildhaftes Engagement in der Leseförderung verliehen.

Die Stadtbibliothek Gotha konnte mit dem Thüringer Bibliothekspreis 2019 und der Auszeichnung als „Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen“ 2020 vom Deutsche Bibliotheksverband und der Deutsche Telekom Stiftung bereits zwei renommierte Ehrungen für sich gewinnen.