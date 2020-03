Die Stadtbibliothek Heinrich Heine Gotha ist 2019 mit dem Hauptpreis des Thüringer Bibliothekspreises ausgezeichnet worden und lädt am 25. April zum Familienfest ein.

Gotha. Die Jahresgebühr für neue Nutzer der Stadtbibliothek in Gotha kostet am 25. April nur die Hälfte.

Gothas Stadtbibliothek lädt zum Familienfest

Zum fünften Mal findet am 25. April von 10 bis 16 Uhr ein Familien- und Bibliotheksfest in der Stadtbibliothek Heinrich Heine statt. Das kündigt Leiterin Nicole Strohrmann an. Es warte ein vielfältiges Programm auf die Gäste.

Erstmals konnte der Verein Gotha glüht mit einem Schmiedekurs für Kinder und Jugendliche gewonnen werden. Am Kinderschminktisch verzaubern Erzieherinnen des August-Köhler-Kinderhauses und der Kita Sonnenblume Gesichter. Außerdem kann auf der Hüpfburg und der Rollenrutsche gespielt, getobt und gelacht werden. Die beliebte Druckwerkstatt wartet ebenso auf probierlustige Kreative wie der Thüringenforst mit seinem Schauwagen für Holz-Basteleien. Der Künstler Fex52 wird mit der Graffitiaktion Neo-Cibulka an den 100. Geburtstag des Schriftstellers Hanns Cibulka erinnern, dem 2020 eine ganze Veranstaltungsreihe gewidmet ist. Ein Bücher- und CD-Flohmarkt lädt Schnäppchenjäger ein und auch fürs leibliche Wohl wird gesorgt.

Wer sich beim Bibliotheksfest als Nutzer neu anmeldet, erhält an diesem Tag 50 Prozent Ermäßigung auf die Jahresgebühr. Diese beträgt für Erwachsene 16 Euro, eine Partnerkarte ist für acht Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind von der Gebühr befreit.

Bibliotheksfest am Samstag, 25. April, 10 bis 16 Uhr, Stadtbibliothek Gotha