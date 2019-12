Gothas Stadtchef über 2019: Von Königen und Baustellen

Jahr für Jahr wird die Liste der Vorhaben in der Stadt Gotha länger. 2019 waren es derer 19, nächstes Jahr sind es 20, kündigt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) an. Schließlich schreibe man dann Anno Domini 2020.

Ein Großteil der Vorhaben sei dieses Jahr erfolgreich gewesen, merkt der Rathauschef gewohnt selbstbewusst dazu an. Die Palette reiche vom Beginn der Hauptmarktsanierung bis zur Übergabe der ersten neu gebauten Turnhalle der Stadt Gotha seit der Wende. Die Liste für 2020 sei in Arbeit, sagt Kreuch. „Am Ende des Jahres stellen wir fest, dass es immer etwas mehr ist, als wir uns vorgenommen haben.“

Der norwegische Botschafter besucht die Stadt

Die erste Zäsur des zurückliegenden Jahres sei der Besuch des norwegischen Botschafters Petter Ølberg am 10. Januar gewesen. Das eröffne die Chance, dass der norwegische König im Laufe der kommenden zehn Jahre Gotha besuchen werde. Dafür sei es höchste Zeit. „Die Norweger waren noch nie hier, obwohl sie uns das Skilaufen beigebracht haben“, bemerkt er beim Blick in die Annalen. Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha habe 1905 Norweger nach Friedrichroda geholt, um dort den Wintersport zu etablieren.

Den Februar nennt Kreuch den Margit-Sponheimer-Monat, als es ihm gelungen war, mit der „Nachtigall des deutschen Karnevals“ die Jecken der Gothaer Karnevalsgemeinschaft zum Faschingsempfang im Rathaus zu überraschen.

Der März war in Gotha musikalisch. Auf den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ folgten drei Tage mit Gotha als „Bundeshauptstadt der Amateurmusik“ und Gründung des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. „Es wird irgendwann in allen Weltchroniken stehen, dass dieser Verband 2019 in Gotha gegründet worden ist“, sagt Kreuch überschwänglich.

Ganz Deutschland konnte am 21. April zusammen mit Gotha das Osterfest feiern, denn das ZDF übertrug live aus der Augustinerkirche den Ostergottesdienst.

Wenig Besucher in der Schlemmer-Ausstellung

Zum Bauhaus-Jahr, das am 27. April im Herzoglichen Museum mit der Ausstellung „Oskar-Schlemmer – Das Bauhaus und der Weg in die Moderne“ begann, sieht er rückblickend eine Hürde: Bauhaus werde nicht sofort mit Gotha in Verbindung gebracht. Die Fachwelt habe „Schlemmer“ zwar als die beste Ausstellung dazu deklariert, bei der Besucherresonanz sei das aber nicht zu spüren gewesen, bedauert Kreuch. Deswegen komme 2020 ein populäreres Thema auf die Agenda: der Saurier. Das Herzogliche Museum brauche wieder einen Besuchermagneten.

Der Mai begann mit Besuch aus Gothas Partnerstädten. 25.000 Euro seien bei der Radtour „Aktiv gegen Parkinson“ mit Ehrenbürger Prinz Andreas von Sachsen-Coburg gesammelt worden. Aber auch ganz sportlich sei es gewesen, unter anderem als die vierte Etappe der 32. Internationalen Thüringen-Ladies-Tour 2019 „Rund um Gotha“ mit Start und Ziel auf dem Hauptmarkt ausgetragen worden war.

„Und wir haben neu gewählt.“ Das Miteinander im neuen Stadtrat nennt Kreuch „sehr gut“. Er räumt aber auch Anfangsschwierigkeiten ein. Etwa die Hälfte der Mitglieder sei neu im Stadtparlament. Diese müssten sich erst an „gewisse Gepflogenheiten“ gewöhnen. Es sei schön sei, dass junge Leute wie Martin Wolf (SPD) als Vorsitzender des Stadtparlaments Verantwortung übernehmen.

Auf das belgische Königspaar folgt eine Schau

Als ein wichtiges Datum für die Stadt nennt Kreuch den 17. Juni, als der Fördermittelbescheid in Höhe von 1.799.747 Euro für den Kindergarten-Neubau in Gotha-West übergeben worden war.

Der Besuch des belgischen Königs Philippe und der Königin Mathilde im Juli hat Spätfolgen. Mit dem Haus Coburg werde eine jetzt eine Ausstellung für das Jahr 2026 vorbereitet: 200 Jahre Sachsen-Coburg und Gotha. Dazu werde es Ausstellungen in Brüssel, Coburg und Gotha geben.

Die Eröffnung der Seniorenresidenz im Prinzenpalais und den Spatenstich für ein Fachmarktzentrum zwischen Garten- und Moßlerstraße im August nennt Kreuch zwei wichtige Bausteine für Gotha.

Das Jubiläum 650 Jahre Leinakanal rückte im September in den Fokus. Und es wurde das Startsignal für die zwei Jahre währende Sanierung des Hauptmarktes gegeben. Im Rahmen dazu waren im Oktober bei archäologischen Ausgrabungen im Baustellen-Areal Reste der Jakobskapelle entdeckt worden. Kreuch selbst hatte Quader ähnlich wie beim Sundhäuser Tor erhofft.

Unerwartet: Gestohlene Gemälde aufgetaucht

Einer von vielen Höhepunkten im November sei die Verkehrsfreigabe der Oberen Marktstraße im Ortsteil Uelleben gewesen.

Im Dezember sollte eigentlich die Heidi- und Pippi-Briefmarken-Ausstellung der Höhepunkt des Monats werden. Stattdessen sorgte Gotha mit dem Wiederauftauchen der vor 40 Jahren aus Schloss Friedenstein gestohlenen Gemälde bundesweit für Schlagzeilen. Deren Präsentation erwartet Kreuch für 2020 in Gotha – einer von vielen zu erwartenden Höhepunkten des kommenden Jahres.