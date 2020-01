Gothas Stadtgeschichte erhält erste Konturen

„Es wird eine Gothaer Stadtgeschichte geben“, das kündigt Alexander Krünes an. Er ist seit einem Jahr Stadthistoriker in Gotha. Federführend arbeitet er an einem Sammelband, in dem Autoren die Entwicklung Gothas von den Anfängen bis zur Neuzeit aufzeigen sollen. Dieser werde im Jahr 2024 vorliegen, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD).

Vergangenes Jahr sei dazu mit den Professoren Werner Greiling und Uwe Schirmer ein Leitlinienkonzept erstellt worden. Es soll allen Autoren, die an der Stadtgeschichte arbeiten werden, die Orientierung dafür geben. Nebenbei seien weitere Autoren gewonnen worden. „Das Wichtigste war aber die Quellenerforschung“, sagt Krünes, als er über den Zwischenstand seiner auf sechs Jahre befristeten Arbeit berichtet.

Er und alle Mitwirkende an der Stadtgeschichtsschreibung können auf umfangreiches Quellenmaterial zurückgreifen. Mit dem Staatsarchiv und der Forschungsbibliothek liegt ein großer Fundus praktisch „vor der Haustür“. Es gebe bereits detaillierte Überlegungen, wie die Gesamtdarstellung der Historie Gothas aussehen soll. Das schließe die sprachliche Form ein, um dem Werk einen „roten Faden“ zu geben.

Jüdisches Leben in der Stadt wird untersucht

Daneben hat Krünes eine Vortragsreihe organisiert. Eindrücklich in Erinnerung geblieben ist der jüngste Vortrag, am 18. Dezember, zum Tagebuch von Eva Schiffmann. Zwischen 1925 und 1930 hat sie Momente ihres Erwachsenwerdens in Gotha festgehalten. Das Tagebuch liefere Informationen über jüdisches Alltagslebens in Gotha. Es werde in ein Kompendium über 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen einfließen, kündigt Krünes an.

Der für die Vortragsreihe erstellte Flyer soll beispielgebend für Folgeveranstaltungen in den kommenden Jahren sein, sagt Krünes – mit historischer Stadtansicht und Schlaglichtern wie Gothardus, Perthes, Arnoldi oder dem Gothaer Friedenskuss. Sie verdeutlichen die breite Palette der Gothaer Geschichte, sagt der Stadthistoriker.

Voraussichtlich dieses Jahr im Mai wird Anita Henneberger über Tod und Erinnerung in der Residenzstadt Gotha am Beispiel der Gedächtnisreden für die Prinzessinnen Johanna und Sophia von Sachsen-Gotha in der Mitte des 17. Jahrhunderts reden.

Pierre Fütterer hat sich mit dem mittelalterlichen Wegenetz Gothas beschäftigt. Er werde mit der Vorstellung aufräumen, dass es damals nur zwei Straßen gegeben habe.

Unter anderem ist auch ein Vortrag von Udo Hof, auch Autor unserer Zeitung, für Oktober geplant. Der Bauhistoriker werde dann verdeutlichen, was bei historischen Stadtansichten Realität und was Fiktion ist. In Kooperation mit der Stadtbibliothek ist ein Vortrag zum Leben und Werk des Gothaer Schriftstellers Hans Cibulka geplant (Martin Falkenstein).

Wissenschaftliche Tagungim Landschaftshaus

Außerdem wird es bei einer wissenschaftlichen Tagung am 20. und 21. März im Landschaftshaus um das Thema „Moderne Stadtgeschichte(n) und ihrer Perspektiven“ gehen. Dazu werden Fachleute der Unis Jena, Halle/Saale, Magdeburg, Leipzig und Erfurt erwartet.

Auch personell gibt es bei den Historikern in Gotha eine Veränderung. Stadtarchivarin Ute Schlick ist zu Beginn dieses Jahres zum Staatsarchiv Gotha gewechselt. Sie habe dort die Stelle von Rosemarie Barthel angetreten, die 2019 in den Ruhestand gegangen ist. Julia Beez wird dafür Gothas neue Stadtarchivarin, OB Kreuch: „Damit haben wir ein ganze junges Team zur Stadtgeschichte.“