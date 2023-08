Gothas Stadtschreiber weckt die Innenstadt und bekommt ein Taxi

Gothas Stadtschreiber über hilfsbereite Gothaer und eine kostenlose Last-Minute-Fahrt.

Ich bin mal wieder mit meinem Koffer unterwegs. Der ist nicht zu übersehen, weil schwarz und überdimensioniert – theoretisch würde eine kleinere Tasche reichen – aber ich habe nun einmal diesen Koffer, er war mit mir in New York, in Spanien und Griechenland, ist durch Hamburg gerattert, über Tübinger Kopfsteinpflaster gepoltert, durch Berlin geschoben und gequetscht worden, auf ungezählten Gepäckbändern hart gelandet – und versieht immer noch treu seinen Dienst. Also muss er mit, egal wohin, allein schon aus Dankbarkeit.

Der Koffer holt am Samstag alle aus dem Bett

Und so rattern wir, mein Koffer und ich, an einem Samstagmorgen um 8 Uhr durch Gotha. Ratter, ratter! Ich denke noch: Hoffentlich mache ich am Wochenende niemanden wach. Aber – natürlich sind ALLE wach, an deren Fenstern ich vorbeirase. Entschuldigung! Und dann muss ich auch noch zur anderen Bushaltestelle weiter – es ist Ersatzverkehr wegen Bauarbeiten – und bin etwas knapp dran.

Noch drei Minuten. Vielleicht kommt der Bus ja; Linie B, das steht jedenfalls auf dem Ersatzfahrplan. Plötzlich steigt eine Frau mit dunklen Haaren aus einem Kleinwagen neben mir: „Sind Sie sicher, dass da gleich ein Bus kommt, wegen der Baustelle?“. Ich schaue sie an und antworte in meiner Rolle als Stadtschreiber wie ein Hobby-Reiseleiter: „Das ist der Baustellen-Fahrplan, die Linie B fährt einmal pro Stunde; die sollte gleich da sein.“

Jetzt bin ich zufrieden, fühle mich wie ein richtiger Goth’scher und lächle. Bis ich verstehe – dass ich nichts verstehe. Die freundliche Dame wollte keine Auskunft, sie wollte MIR helfen. „Ich weiß, wie das ist, wenn man zum Bahnhof muss und der Bus nicht kommt“, sagt sie mitfühlend. „Ich kann Sie gerne mitnehmen, ich muss sowieso noch zum Baumarkt.“

Und ehe ich mich versehe, ist ihr ganzer Kofferraum mit meinem großen Koffer gefüllt und sie fährt mich zum Hauptbahnhof. Einfach so. Tja, in Berlin, Hamburg, Tübingen, Frankfurt, Wien oder dem Westerwald hat mir noch nie jemand so eine kostenlose Last-Minute-Taxi-Fahrt angeboten. Vielen Dank dafür!

Und sollten Sie also mal jemanden für Gotha begeistern wollen oder vielleicht einen Fernsehbeitrag über die Stadt anmoderieren, schlage ich folgende Eröffnung vor: „Gotha: Residenzstadt mit Herz und historischer Altstadt, mit Menschen, die wissen, wie man Feste feiert und hilfsbereiten, ehrenamtlichen Taxifahrerinnen und Taxifahrern – wenn Sie mal dringend zum Bahnhof müssen und wieder Ersatzverkehr ist.“

Der Kulturjournalist Thomas A. Herrig ist Gothas Stadtschreiber und Kurd-Laßwitz-Stipendiat im Jahr 2023. Er schreibt wöchentlich eine Kolumne für unsere Zeitung.