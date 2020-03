Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotthardstraße in Gotha bald wieder offen

Für den beidseitigen Verkehr wird die Gotthardstraße in Gotha am Freitag, 13. März, teilen die Gothaer Stadtwerke mit. Die Stadtwerke Gotha GmbH und die Stadtwerke Gotha Netz GmbH haben seit Anfang Oktober 2019 die Fernwärme weiter ausgebaut und das Stromnetz erneuert. Mit der Baumaßnahme wurden die Fernwärmeleitungen mit einer Trassenlänge von etwa 240 Metern in der Straße verlegt. Insgesamt sechs Hausanschlussleitungen wurden in den Fußweg gelegt, und stehen ab sofort für den weiteren Anschluss zur Verfügung. Zudem wurde ein Abzweig zur Kastanienallee gebaut.

Die Stadt Gotha hat sich an dem Ausbau der Straßenoberfläche finanziell beteiligt. Perspektivisch soll über die Kastanienallee auch der Mohrenberg (einschließlich der ehemaligen Gotthardschule) an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Zeitgleich wurde das Stromnetz durch die Stadtwerke Netz GmbH modernisiert. Die Maßnahmen dienten dem Ziel, die Stromversorgung weiterhin durch stabile und moderne Leitungsnetze zu sichern und die umweltfreundliche Energieversorgung der Stadt voranzutreiben, wird in der Mitteilung ergänzt. Man brauche Leitungen und Netze, die den wachsenden Komfort sichern, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Gabriel und verweist auf Digitalisierung, Klimaschutz und Elektromobilität.