„Gräfin von Paris“ in Schwabhausen

Der November begann mit bestem Sonntagswetter, jedenfalls, wenn man fest entschlossen ist, Bäume zu pflanzen. Und das waren am Sonntag zahlreiche Schwabhäuser Familien. 80 Obstgehölze kamen in den Boden. Und zwar dort, wo seit Alters her nahe der Apfelstädt eine Streuobstwiese das Dorf mit Äpfeln, Birnen und Pflaumen versorgte. „Viel ist von der ehemaligen Anlage nicht mehr übrig“, sagt Ronald Henning von der Schwabhäuser Jagdgenossenschaft. „Das wollten wir ändern.“

Mit diesem Gedanken rannte Henning bei Bürgermeister Olaf Jungklaus (Unabhängige Wählergemeinschaft) offene Türen ein. „Wir unterstützen natürlich gute Ideen. Und für ein Dorf, das einen Verein namens Historisches Landleben hat, ist es natürlich Ehrensache, eine Streuobstwiese auf diese Weise zu erhalten.“ So stellte der Bürgermeister für das Vorhaben zunächst einen Förderantrag beim Landratsamt Gotha, der auch bewilligt wurde. Vom Kreis gab es Geld für 15 Obstbäume. Das war schon mal ein Anfang.

Familien und Vereinewerden zu Baumpaten

Doch der Bürgermeister wollte mehr. Und so suchte er Baumpaten für die Streuobstwiese. Am Ende finanzierten 80 Familien und alle Vereine im Dorf ebenso viele Bäume. Bevor ab dem Montag auch in Thüringen das öffentliche Leben wegen der Coronakrise heruntergefahren wurde, nutzten die Schwabhäuser die Gelegenheit zu ihrer großen Pflanzaktion.

„Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das vom Landratsamt abgesegnet wurde“, erklärt Bürgermeister Jungklaus. Mit dem Arbeitseinsatz am 1. November stehen die fleißigen Helfer in einer guten Tradition. Immer um den Reformationstag werden im Landkreis Obstbäume gepflanzt, seit beachtlichen 15 Jahren. Verantwortlich dafür sind der Verein Eine neue Erde und das Lebensgut in Cobstädt.

„Wir haben damals klein angefangen“, erinnert sich Thomas Penndorf, der bei all diesen Pflanzaktionen den Hut aufhatte. „Mittlerweile interessieren sich viele Gemeinden im Landkreis Gotha dafür.“ Kein Wunder, werden doch nicht x-beliebige Sorten angepflanzt, sondern historische, die aus der Arche der Vielfalt stammen, die in Cobstädt aufgebaut wurde.

Vitale und gegen Erreger resistente Sorten werden ausgesucht

Welche künftig auf der Streuobstwiese am Dorfrand stehen, haben sich die Schwabhäuser vor einer Woche in Cobstädt selbst ausgesucht. „Darunter sind der Prinzenapfel, die Apfelsorte Kanada Reinette, die Birnensorte Gräfin von Paris, die in Thüringen traditionell vorkommende Hauszwetschge, um nur einige Beispiel zu nennen.“ Außerdem, so informiert Penndorf, seien auch Nussbäume gepflanzt worden. „In der Arche der Vielfalt setzen wir auf vitale und gesunde Sorten, die resistent gegenüber verschiedenen Erregern, Krankheiten und vor allem Klimaextremen wie Trockenheit sind.“

Auch Jungklaus hat längst einen Plan, wie er die Neupflanzung vor Schäden in trockenen Sommern bewahren will. „Unsere Kinder werden zu Baumpaten, die dann ihren jeweiligen Baum gießen werden. Dazu stellen wir Behälter mit Wasser auf.“ Die Mädchen und Jungen haben auch etwas von ihrem Fleiß, denn sie dürfen Obst ernten.

„Sie können sich nach Herzenslust bedienen, aber auch gern die mobile Obstpresse vom Verein Historische Landwirtschaft für Saftgewinnung nutzen.“ Nächste Woche werden Experten vom Lebensgut die wenigen Altbäume beschneiden. „Die sind wichtig, weil sie für verschiedene Tiere Lebensraum bieten“, betont der Bürgermeister.