Granaten in Schwimmbad und an Ufer gefunden – Hoher Schaden nach Brand in Badezimmer

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schäferstraße ist am Montagnachmittag ein Schaden von circa 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einer Waschmaschine im Badezimmer ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt.

Granaten nach Fund gesprengt

Bei Bauarbeiten im Schwimmbad in Wölfis ist am Montag gegen 13.30 Uhr augenscheinlich eine Granate aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden, wie die Feuerwehr Ohrdruf mitteilte. Ein weiterer Fund einer mutmaßlichen Weltkriegs-Granate wurde laut Polizei gegen 15.30 Uhr aus Schwarzhausen gemeldet. Ein Angler fand das Relikt am Ufer der Emse. In beiden Fällen kam ein Kampfmittelräumdienst zum Einsatz, der die Granaten zur kontrollierten Sprengung zu einem Sprengplatz brachte.

