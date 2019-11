Die Keramiksammlungen von Schloss Friedenstein sind durch Lotte Reimers aufgewertet worden. Sie hat dazu Hunderte von Kunstwerken beigesteuert. Dafür ist die aus Deidesheim in Rheinland-Pfalz stammende Lotte Reimers mit dem Hannah-Höch-Ehrenpreis ausgezeichnet worden.

Im Anschluss erhielt Ute Mixanek, Kunsterzieherin am Gymnasium Ernestinum, die Hannah-Höch-Ehrung (wir berichteten am 5. November).

Die „Grande Dame der deutschen Keramikszene“, wie Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) Lotte Reimers nennt, ist nach Elisabeth Weidemann aus Thüringen die zweite Künstlerin, die den Hannah-Höch-Ehrenpreis erhalten hat.

Die herausragende Künstlerin der europäischen Keramikszene ist auch eine Sammlerin und Mäzenin zeitgenössischer Keramikkunst. Unmittelbar nach dem Mauerfall 1989 habe Lotte Reimers den Kontakt zu ostdeutschen Keramikkünstlerinnen und -künstlern gesucht, sie gefördert, mit Kennerblick Arbeiten erworben und sie in ihre Sammlung und Ausstellungen einbezogen, würdigte Kreuch ihre Verdienste.

Den Sammlungen des Schlosses Friedenstein fühle sich Lotte Reimers seit mehr als 20 Jahren eng verbunden. So initiierte sie im Jahr 2000 dort eine Sonderausstellung. In den darauffolgenden Jahren schenkte sie dem Schlossmuseum mehr als 120 eigene Arbeiten. Aus ihrem Privatbesitz übereignete sie der Stiftung im Jahr 2017 eine mit Kennerschaft zusammengetragene Sammlung internationaler Keramikkunst mit 301 Werken von 115 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Zudem initiierte und finanzierte Reimers den 2018 erschienenen Bestandskatalog „Keramische Horizonte. Die Lotte-Reimers-Stiftung auf Schloss Friedenstein in Gotha“. 170 Werke aus der Sammlung ihrer Stiftung werden derzeit erstmals in Gotha gezeigt – sowohl in der Sonderausstellungshalle wie im Herzoglichen Museum.

