Gotha. Der Naturfilmer Andreas Kieling hat am Dienstag seine erste Fotoausstellung eröffnet.

Grizzlys im Kunstforum Gotha auf der Spur

„Mit den Grizzlys durch Alaska“ heißt die Fotoausstellung, die Andreas Kieling am Montag im Kunstforum eröffnet hat. Die Schau ist zugleich eine Retrospektive des Schaffens des gebürtigen Gothaers, der seit 30 Jahren als Naturfilmer weltweit unterwegs ist. Erstmals stellt er nun Bilder seiner Expeditionen aus. Bis 22. März gibt die Schau spektakuläre Einblicke in das Leben der Bären in Gegenden, die vom Menschen kaum besiedelt sind. Zwei Fotografien hat auch Kielings Lebensgefährtin Lea Goldberg (rechts) beigetragen.