Große Impfbereitschaft unter Gothaer Klinikpersonal

Am Helios Klinikum Gotha ist der Startschuss für die Impfkampagne gegen das Coronavirus erfolgt. Bereits vor dem Jahreswechsel erhielten 30 Mitarbeiter die ersten Impfdosen. Assistenzärztin Jessica Petzold war eine der ersten, die geimpft wurde. Im Laufe der nächsten Tage sollen weitere Beschäftigte des Krankenhauses geimpft werden.

In den vergangenen Tagen seien alle Prozesse gut vorbereitet worden, sodass die Impfdosen beim Eintreffen auch unverzüglich verimpft werden konnten, erklärt der ärztliche Direktor Karsten Reinig. Bei der Reihenfolge der Impfungen der Mitarbeiter orientiere sich das Klinikum an den jeweiligen geltenden Verordnungen des Bundes-Gesundheitsministeriums.

Zum Impfteam im Krankenhaus gehören Katrin Händel, Oberärztin Innere Medizin und Susanne Köhler, Chefärztin Innere Medizin III sowie Assistenzärztin Carina Hellfritzsch von der Inneren Medizin. Sie sind für den reibungslosen Impfablauf sowie für das Impfen der Mitarbeiter am Klinikum zuständig. Alle drei Mediziner haben sich am ersten Tag ebenso impfen lassen.

Der Impfstoff wird von den Mitarbeitern der Klinik-Security täglich aus dem Lager geholt, damit die Kühlkette eingehalten und nicht unterbrochen wird. Die Impfflüssigkeit wird als zu verdünnendes Konzentrat in kleinen Fläschchen angeliefert, in denen fünf Impfdosen in der endgültigen Konzentration enthalten sind.

"Geplant ist eine Impfung von täglich circa 30 bis 50 Beschäftigten. Über die kommenden Tage hinweg werden wir annähernd 500 Impfdosen verimpfen", erklärt Klinikgeschäftsführer Marc Bernstädt. Alle Mitarbeiter sollen dann nach 21 Tagen ihre zweite Impfdosis erhalten, um einen vollständigen Impfschutz gewährleisten zu können. Bernstädt freut sich über die große Impfbereitschaft unter den Mitarbeitern.